Fuerzas ucranianas se retiran de Novovasílivske, en Zaporiyia, a posiciones más favorables

2 minutos

Berlín, 15 nov (EFE).- Las Fuerzas de Defensa del Sur ucranianas informaron este sábado de la retirada de sus unidades de la localidad de Novasílivske, en la región de Zaporiyia, a posiciones más ventajosas.

«Debido a la reagrupación de las formaciones de combate, al cambio en la configuración de la línea de contacto y con el fin de preservar la vida de los soldados, nuestras unidades se retiraron de la localidad de Novovasílivske a posiciones más favorables para la defensa», indica un comunicado difundido en Telegram.

El informe agrega que en las regiones de Zaporiyia y de Dnipropetrovsk en el sur, las tropas rusas no reducen la intensidad de las operaciones de asalto, los bombardeos masivos de artillería y los ataques con fuego y señala que en las últimas 24 horas se registraron cerca de cuarenta enfrentamientos en los sectores de Oleksandrivsk y Guliaipole.

«El enemigo no cesa en sus asaltos a nuestras posiciones y en sus intentos de infiltrarse en las defensas ucranianas», indica.

Las Fuerzas de Defensa del Sur agregaron que durante las últimas 24 horas se registraron más de 350 ataques con más de 1.500 proyectiles.

Según el comunicado, las pérdidas enemigas ascendieron a casi 300 efectivos y 58 unidades de equipo militar, entre las que se encuentran un tanque, vehículos blindados, sistemas de artillería de diversos tipos y vehículos ligeros.

«Continúan las medidas para bloquear el avance enemigo e infligirle daños con fuego combinado. Los defensores del sur de Ucrania luchan ferozmente por cada metro de tierra ucraniana», agrega el reporte. EFE

