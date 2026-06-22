Fujimori afirma que visita del papa a Perú será «un momento histórico de reconciliación»

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Lima, 22 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, que está muy cerca de proclamarse ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, aseguró este lunes que la visita que el papa León XIV hará en noviembre a su país «es un momento histórico que va a significar unidad y reconciliación para todos».

En declaraciones a periodistas, la probable futura presidenta de Perú que recibiría al pontífice destacó «la gran algarabía en el pueblo peruano» y anticipó que no se va a sumar a las críticas hacia el presidente interino, José María Balcázar, por el coste del reciente viaje al Vaticano, donde acudió acompañado de su esposa e hijos.

No obstante, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) lamentó que Balcázar no acudiese a una reunión que tenía agendada en París con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad internacional con la que Perú está inmerso en un proceso para adherirse como socio.

Tras su audiencia con el papa, Balcázar aseguró que León XIV le confirmó que visitará Perú, el país donde el pontífice realizó la mayor parte de su vida pastoral.

El mandatario de transición indicó que la visita tendrá lugar en la primera quincena de noviembre, y agregó que el viaje puede prolongarse entre ocho a diez días, con visitas a diversas ciudades como la capital Lima y Chiclayo, donde Robert Prevost ejerció seis años como obispo antes de ser convocado por el papa Francisco al Vaticano para liderar el Dicasterio de los Obispos.

El anuncio de la visita a Perú fue anticipado en febrero pasado por el entonces canciller peruano Hugo de Zela, quien señaló que León XIV había sido invitado oficialmente por las autoridades del gobierno del entonces presidente transitorio José Jerí.

Días después, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) aseguró que esta se estaba programando para noviembre o inicios de diciembre de este año, y que el viaje estaba cerrado «al 80 %», ya que el pontífice «desea visitar a Perú, porque ama a Perú y tiene una gran gratitud con el país», según señaló en ese momento el presidente de la CEP, Carlos García.

Aunque el papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó durante más de dos décadas sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera «el papa peruano» tras haber llegado a ejercer de obispo de Chiclayo, a unos 760 kilómetros al norte de Lima. EFE

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