Fujimori anuncia la reconstrucción de una localidad del centro del país afectada por sismo

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Lima, 31 jul (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este viernes la reconstrucción de las viviendas e infraestructura de la zona del centro del país que fue afectada hace dos semanas por un sismo de magnitud 5,1.

Fujimori llegó a la región andina de Junín para visitar la provincia de Chupaca, que el pasado 18 de julio sufrió el movimiento telúrico que dejó 5 fallecidos, más de 30 heridos, cientos de damnificados y cuantiosos daños materiales.

En el lugar, la gobernante anunció que la institución financiera Caja Huancayo «va a firmar un convenio muy importante con el Ministerio Vivienda» para emplear, mediante el mecanismo de Obra por Impuestos (OxI), 22 millones de soles (unos 6,48 millones de dólares) «para poder empezar construcciones de vivienda de emergencia».

«Estamos trabajando todos los niveles de gobierno, saludo a la empresa privada, a Caja Huancayo, y espero que haya más empresas que a través del programa de Obras por Impuestos se hagan presentes», acotó.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad mediante certificados que pueden ser usados para su declaración de tributos.

Fujimori también expresó su «solidaridad con las familias que han perdido sus seres queridos» y les garantizó que «se va a trabajar en la reconstrucción de sus viviendas», aunque remarcó que ese es un proceso que «no va a ser de inmediato, esto demora un poquito».

Anunció, en ese sentido, que hasta la zona llegarán los ministros de Educación, Producción y Salud, y que este sábado se implementará una mesa de trabajo, además de instalarse módulos de viviendas temporales y aulas prefabricadas.

«La ayuda va a seguir llegando y la reconstrucción va a empezar (…) no es un momento fácil, les pido fortaleza y mucha fe», acotó.

La gobernante agregó, en ese sentido, que espera que «en los próximos dos o tres meses ya podamos tener gran parte de las casas reconstruidas» y prometió que irá a la zona «constantemente».

Fujimori recorrió el distrito de Chongos Bajo, el más golpeado por el sismo del pasado 18 de junio, donde se reunió con autoridades locales, saludó a los pobladores y visitó un almacén y un albergue de emergencia instalados por la Defensa Civil.

El temblor afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

Las víctimas mortales se produjeron en Chongos Bajo, donde fallecieron tres hombres y dos mujeres, entre ellas dos adultos mayores y un joven de 17 años, según el reporte oficial del Indeci.

El movimiento telúrico también dejó 32 heridos, 398 damnificados y 180 afectados, además de 52 viviendas destruidas, 43 inhabitables y 74 afectadas, así como daños en 4 instituciones educativas, 3 establecimientos de salud, 2 templos religiosos, 2 infraestructuras del patrimonio cultural y 1.000 metros de carretera. EFE

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