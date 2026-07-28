Fujimori anuncia que los militares liderarán operaciones en zonas en emergencia de Perú

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Lima, 28 jul (EFE).- La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes que las Fuerzas Armadas de su país asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y control interno en las zonas de su país declaradas en emergencia para enfrentar el embate del crimen organizado y la delincuencia.

«Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional», señaló Fujimori durante su primer mensaje ante el Congreso tras asumir la Presidencia de Perú.

La gobernante reiteró que los militares deberán trabajar «en estrecha coordinación» con la Policía Nacional «hasta restablecer plenamente la seguridad» en el país y devolver esas zonas a la ciudadanía. EFE

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