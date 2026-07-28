Fujimori anuncia que los militares liderarán operaciones en zonas en emergencia de Perú

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Lima, 28 jul (EFE).- La flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia para enfrentar el embate del crimen organizado y la delincuencia.

«Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional», señaló Fujimori durante su primer mensaje ante el Congreso tras asumir la Presidencia de Perú. EFE

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