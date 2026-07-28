Fujimori anuncia que los militares liderarán operaciones en zonas en emergencia de Perú

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Lima, 28 jul (EFE).- La flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia.

«Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional», señaló Fujimori durante su primer mensaje ante el Congreso tras asumir la Presidencia de Perú.

La gobernante añadió que los militares deberán trabajar con la Policía Nacional «hasta restablecer plenamente la seguridad» en el país.

Fujimori sostuvo que su Gobierno va «a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas».

«Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno», remarcó.

La gobernante señaló que su prioridad «será fortalecer integralmente» a la Policía Nacional y devolverle «el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien».

También dijo que se impulsará «un ambicioso proceso de modernización tecnológica incluyendo sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, herramientas modernas de comunicación y centros de comando que permitan una respuesta rápida y coordinada frente a la criminalidad».

Fujimori adelantó que «la lucha no será únicamente contra el delincuente común», sino que también irá «tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal».

En ese sentido, se fortalecerán los sistemas de inteligencia para combatir a las organizaciones criminales y aseguró que será «implacable con quienes traicionen el uniforme» y que ningún Policía que «se ponga al servicio del delito encontrará protección» en su Gobierno.

La mandataria anunció que, para cumplir con esos retos, su Gobierno emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso facultades delegadas, además de coordinar con el Poder Judicial y el Ministerio Público «para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias».

Fujimori juró este martes como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asumió oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú, después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración. EFE

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