Fujimori asegura que «ningún derecho laboral será recortado» en Perú durante su gobierno

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Lima, 30 jul (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aseguró este jueves que no va a recortar ningún derecho laboral, después de que se conociera que su Gobierno piensa hacer un pedido de facultades legislativas al Congreso, con planes de flexibilizar el despido y de beneficios laborales, según borradores publicados por medios locales.

«No va a haber recortes ni reducción de los días feriados (…) Ningún derecho laboral va a ser recortado, es lo que quiero señalar, lo he dicho en mi mensaje y lo vuelvo a señalar con claridad el día de hoy», dijo Fujimori a medios locales durante una visita a la tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La prensa también le preguntó sobre las críticas que han surgido contra los ministros que conforman el gabinete, pues algunos de ellos cuentan con procesos abiertos o carecen de experiencia en el sector en el que han sido nombrados.

En ese sentido, expuso que las personas que conforman el gabinete son profesionales con «una excelente hoja de vida», gran experiencia en su sector, experiencia política e indicó que han priorizado «su capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos».

Añadió que las críticas cuando se anuncia un gabinete ministerial «son naturales» pero aseguró que cada uno de los ministros irá demostrando lo competentes que son y apuntó que va a ser un «gobierno en la cancha (en la calle)» y anunció que tanto ella como el resto del Ejecutivo van a viajar por todo el país.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio unas breves declaraciones en el cementerio Campo Fe, donde fue a visitar la tumba de su padre junto al exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), quien formó parte de los presidentes que acudieron a la investidura de la derechista de este martes. EFE

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