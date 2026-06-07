Fujimori asegura tener a 95.000 delegados para proteger su voto en segunda vuelta en Perú

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Lima, 7 jun (EFE).- La candidata de derecha a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, que disputa este domingo la segunda vuelta de las elecciones frente al izquierdista Roberto Sánchez, aseguró tener a 95.000 delegados para cuidar y proteger sus votos en cada una de las mesas electorales repartidas a nivel nacional.

Durante su primera actividad de la jornada electoral, Fujimori visitó uno de los centros de su partido Fuerza Popular en el distrito de Villa El Salvador, del sur de Lima, donde un conjunto de delegados se disponía a salir a distintos centros de votación para vigilar el desarrollo de la votación.

Fujimori lanzó en estas elecciones una campaña para reclutar a 100.000 voluntarios para «cuidar el voto» en las mesas electorales, ante la suspicacias que la candidata tiene sobre el sistema electoral, después de que no haya aceptado las dos últimas derrotas sufridas en 2016 y 2021 por apenas 40.000 votos de diferencia sobre sus rivales. EFE

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