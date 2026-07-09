Fujimori emitirá decretos de urgencia con medidas para paliar efectos de El Niño en Perú

Compartir

2 minutos

Lima, 9 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, adelantó este jueves que el gobierno que asumirá el próximo 28 de julio emitirá decretos que contarán con «medidas urgentes y necesarias» para que su país afronte los efectos del fenómeno meteorológico de El Niño.

«Vamos a pedir facultades al Legislativo pero, entendiendo que tenemos un nuevo Congreso con un sistema bicameral y que las facultades podrían tomar mucho tiempo, evaluaremos la emisión de decretos de emergencia para no esperar que nos aprueben estas normas, para tomar estas medidas que son tan necesarias y urgentes en nuestro país», dijo Fujimori en un acto con la Municipalidad de Lima.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) participó en la supervisión de acciones de prevención desplegadas por la municipalidad ante la alerta de El Niño, así como en las labores de limpieza de sedimentos y descolmatación del río Rímac, junto al alcalde de la capital peruana, Renzo Reggiardo.

Fujimori agregó que la limpieza de cauces de ríos está «muy retrasada en el norte» del país y los trabajos se debieron hacer «muchos meses atrás».

«Este fenómeno, de acuerdo a los reportes científicos, es muy fuerte, mencionan incluso la palabra catastrófica, por eso estamos tan preocupados y tomaremos todas las medidas, sobre todo en el aspecto de agricultura», señaló.

La presidenta electa también hizo una convocatoria al sector privado, para que colabore frente al impacto del fenómeno climático.

La líder de Fuerza Popular agregó que van a activar programas sociales para apoyar a los pescadores artesanales, que aseguran ya están sufriendo las consecuencias de El Niño Costero, que provoca el aumento de la temperatura del mar que acarrea la disminución de la presencia de especies como la anchoveta.

El alcalde Reggiardo aseguró, por su parte, que al inicio de la gestión del partido ultraconservador Renovación Popular en la municipalidad de Lima compraron 52 máquinas para precisamente realizar operaciones de prevención de cara a El Niño.

El mandatario local ofreció, en ese sentido, enviar a distintos puntos del país dichas máquinas y también el equipo técnico que ha dirigido y realizado las obras de descolmatación de los cauces de los ríos que pasan por Lima – Chillón, Rímac y Lurín- y aseguró que gracias a esas labores pueden garantizar que no habrá mayores riesgos de desbordamientos en la capital. EFE

pbc/dub/jrg