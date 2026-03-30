Fujimori encabeza simulacro de votación presidencial a dos semanas de comicios en Perú

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Lima, 29 mar (EFE).- La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, encabeza un simulacro de votación de los comicios generales de Perú con 18,5 % de votos válidos, seguida por el postulante ultraconservador Rafael López Aliaga con 13,3 % de votos válidos, de acuerdo al simulacro de la empresa Datum difundido este domingo.

Según el ensayo de votación difundido por el programa Cuarto Poder, el candidato del partido País para Todos, Carlos Álvarez, tiene 8,9 % de votos válidos y el postulante izquierdista del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, es cuarto con el 7,4 % de votos válidos, a dos semanas de la elección presidencial.

En el quinto y sexto lugar de votación figuran el exministro Jorge Nieto, del partido del Buen Gobierno, con 6,8 % y el izquierdista Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 5,9 %.

No obstante, el voto blanco y viciado representó el 28,9 % de los votos válidos.

Los resultados del simulacro de votación son similares a la encuesta de intención de voto, difundida también por Datum, a diferencia de la ubicación de Roberto Sánchez, exministro del condenado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que en la encuesta es sexto con 4,9 %, un punto porcentual más que en la anterior medición.

Así, el sondeo de intención de voto le dio a Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), un 13 %, con mayor preferencia entre los electores de Lima (16,5 %), el norte (16,2 %) y el oriente del país (14,6 %).

El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se ha estancado en 11,7 %, con mayor intención de voto en Lima (17,4 %) y el sur (9,6 %).

Por su parte, Álvarez subió a 6,9 %, con mayor preferencia en el norte (8,6 %) y oriente (8 %), y López Chau se estancó en 6,1 %, con favoritismo en el centro del país (10,7 %).

A su vez, Nieto subió a 5,9 %, con mayor intención de voto en el sur (5,2 %), y Sánchez también subió a 4,9 %, seguido por el candidato de Alianza para el Progreso César Acuña con 4 %.

En la encuesta de intención de voto hay un porcentaje de indecisos de 23,9 % y un 12,3 % votará por otros entre los 35 postulantes que se presentan a las elecciones presidenciales del 12 de abril.

El sondeo de Datum también mostró que el 54 % ya decidió su voto, el 13 % lo está pensando entre varias opciones, el 30 % no ha pensado nada y el 3 % no sabe por quién votar.

El estudio se aplicó a una muestra de 2.000 personas a nivel nacional, entre los días 25 y 27 de marzo, después del debate presidencial de la semana pasada, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,2 %. EFE

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