Fujimori explora con el canciller de Japón vías de cooperación en la gestión de desastres

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Lima, 27 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, se reunió en la víspera de su investidura presidencial con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii, con quien abordó diversos temas de cooperación, entre ellos la gestión del riesgo de desastres, la prevención y preparación frente al fenómeno de El Niño.

Al encuentro también asistieron el futuro ministro de Relaciones Exteriores que nombrará Fujimori, Carlos Espá, que fue uno de sus rivales en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, y el embajador de Japón en Lima, Tsuyoshi Yamamoto, según las imágenes difundidas por la oficina de la presidenta electa.

Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuya familia es originaria de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, ha incidido varias veces en la importancia de la cooperación y asistencia japonesa para prevenir desastres en Perú.

Uno de sus principales propósitos al asumir como jefa de Estado este martes será preparar al país para El Niño, un fenómeno climatológico periódico que se caracteriza por un inusitado calentamiento de la temperatura del mar que genera lluvias torrenciales e inundaciones en la costa, y que este año, según los pronósticos oficiales, podría tener una magnitud extraordinaria.

La presencia de Horii en la investidura presidencial de Fujimori forma parte de una gira que el ministro nipón está realizando en América Latina y que en la primera parte de agosto lo llevará a realizar visitas oficiales a México, Panamá, Ecuador y Colombia. EFE

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