Fujimori expresa a Rubio el interés de Perú de formar parte del ‘Escudo de las Américas’

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Lima, 1 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, declaró este sábado que le confirmó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el interés de su país de formar parte del ‘Escudo de las Américas’, la coalición internacional promovida por el gobernante estadounidense, Donald Trump, para enfrentar al crimen organizado de manera conjunta y trasnacional.

Fujimori dijo a los periodistas que el jueves último tuvo la oportunidad de conversar telefónicamente con Rubio, quien la llamó para felicitarla por el inicio de su gobierno (2026-2031) en Perú.

En ese diálogo, la mandataria le expresó al Secretario de Estado el interés de su país de «formar parte del ‘Escudo de las Américas’, que busca unir esfuerzos de los países que enfrentan al crimen organizado y compartir información».

«Este tipo de lacras no se fijan en las fronteras, invaden los continentes», manifestó Fujimori sobre el impacto del crimen organizado en la región.

«Nos gustaría participar, nos conviene participar, y los países también estarán interesados en que Perú participe», añadió la jefa de Estado.

En el caso de Perú, la inseguridad se ha vuelto la principal preocupación de sus habitantes a raíz del auge del crimen organizado en forma de extorsiones a la población y negocios en zonas populosas, donde las bandas criminales exigen cupos de dinero bajo amenazas de muerte.

El sector más afectado son los autobuses de transporte urbano en la capital Lima, que acumulan más de un centenar de atentados desde inicios de año.

A la cumbre inaugural convocada por Trump en Florida en marzo asistieron un total de una docena de presidentes de países del continente.

En esta cita estuvieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá; José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader.

También estuvo el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, que en ese momento todavía no había asumido el mando y asistió en condición de presidente electo.

Además de la voluntad de Fujimori de adherirse a esta iniciativa bajo el paraguas de Trump, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, también ha manifestado su disposición a sumarse una vez que asuma el cargo el próximo 7 de agosto. EFE

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