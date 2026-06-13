Fujimori indica que Sánchez debe «leer mejor» la ley electoral tras su pedido de recuento

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Lima, 13 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori expresó este sábado que su oponente por la Presidencia de Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, debería leer mejor la ley electoral, después de que le pidiera solicitar de manera conjunta un recuento de los votos de la segunda vuelta presidencial.

Con un escrutinio del 98,397 %, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 50,024 % del sufragio con 9.052.039 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú tiene el 49,976 % con 9.043.470 votos, de acuerdo al último reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este viernes, Sánchez propuso a Fujimori pedir de manera conjunta un recuento total de votos de la segunda vuelta electoral, «sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde».

El izquierdista agregó que «ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur», mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas.

Este sábado, Fujimori rechazó la propuesta de su oponente, ya que señaló que pedir un recuento no está contemplado en la normativa electoral vigente.

Frente a la puerta de su domicilio expresó ante medios locales que de acuerdo con las normas electorales, únicamente pueden ser sometidas a reconteo las actas observadas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), a cargo de la ONPE.

«Es importante precisar las normas. La democracia está basada en reglas, normas y la Constitución. Solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas, ¿y quién puede observar? Solamente la ODPE», indicó.

«Entonces, son los organismos y las instituciones del Estado quienes solicitan un reconteo y quienes definen finalmente la votación final. Creo que lo que ha faltado por parte de Juntos por el Perú es leer mejor la ley y el reglamento, está muy claro en el artículo 10 de la Ley Electoral», dijo la derechista.

Sobre la ventaja de unos 8.500 votos que tiene sobre su rival, reiteró que invoca a la calma y a «esperar con prudencia el resultado final», que se hará oficial cuando los jurados especiales electorales (JEE) resuelvan las 1.490 actas impugnadas.

Además, afirmó que está dispuesta a dialogar con todas las fuerzas políticas, especialmente con Sánchez.

“Las puertas de diálogo están abiertas para conversar con todos los excandidatos presidenciales y, sobre todo, con el señor Roberto Sánchez”, indicó al destacar que cualquier reunión debería producirse una vez que concluyan los procedimientos electorales pendientes y se conozcan los resultados oficiales definitivos. EFE

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