Fujimori inicia la transición de gobierno en Perú con la designación de equipo técnico

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Lima, 3 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dio inicio este viernes a la etapa de transición de gobierno con la designación de un responsable, el economista Marco Vinelli, quien había sido jefe del plan de gobierno en la campaña electoral. Lo hizo bajo el pretexto de «responder a los problemas del país y empezar a tomar decisiones», escasas horas después de ser proclamada como la vencedora de los comicios presidenciales.

En un pronunciamiento en la sede de su partido, Fuerza Popular, Fujimori también anunció la puesta en marcha de la oficina de la presidencia, que estará a cargo del que será su segundo vicepresidente Miguel Torres junto a Vinelli. «Vamos a ordenar el equipo de transición para que cuando asumamos sepamos dónde actuar primero, cómo responder con rapidez y responsabilidad», expresó la mandataria electa.

En tal sentido, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), señaló que primero deben conocer con precisión la realidad del Estado que van a recibir y hacer un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, así como de los recursos disponibles y los desafíos más urgentes.

«El Perú no comienza cada cinco años, vamos a identificar todas las buenas prácticas y proyectos que han dado resultados para continuar. Este será un principio de nuestro gobierno: construir sobre lo bueno y corregir todo aquello que no ha funcionado», explicó la derechista.

Asimismo, Fujimori reiteró que «el Perú necesita recuperar el orden en sus calles, en las instituciones y el Estado, que planifique, prevenga y actúe a tiempo».

Por tal motivo, anunció que dirigirá «un gobierno abierto, digital y cercano» para que los ciudadanos sepan cómo se toman las decisiones, reducir la burocracia y estar presente donde más se necesita.

«Nos ponemos a disposición de los peruanos desde el día uno, con humildad y profundo sentido de servicio», afirmó Fujimori, quien aseguró además que comienza «una etapa de resultados, de confianza en nuestras instituciones, de poner el Estado al servicio de las personas».

La derechista Fujimori fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú, al anunciarse los resultados oficiales de la segunda vuelta de la elección presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, aprobó los resultados , tras los intentos sin éxito de Sánchez de frenar este acto, al denunciar un supuesto fraude en su contra y reclamar la anulación de la votación en el exterior, decisión que le hubiera dado el triunfo al ser el más votado en el territorio nacional.

La proclamación de los resultados del JNE supone la finalización del proceso electoral, en el que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 papeletas; frente al 49,865 % de Sánchez, que acumuló 9.173.755 apoyos. EFE

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