Fujimori insiste en esperar escrutinio completo en Perú y reitera que respetará resultados

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Lima, 8 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, que disputa voto a voto la Presidencia de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez en el escrutinio de las segunda vuelta de las elecciones, reiteró su llamado a la «tranquilidad y serenidad» para esperar a completar el conteo, cuyos resultados reiteró que respetará «sean los que sean».

El resultado de la votación celebrada el domingo marca un empate técnico entre ambos candidatos, si bien dos proyecciones realizadas sobre una muestra de mesas electorales apunta a que Sánchez podría quedar por delante de Fujimori por una mínima ventaja, similar a lo ocurrido en las dos últimas elecciones presidenciales, que se definieron por un margen de 40.000 votos.

Este lunes, con el 93,65 % del escrutinio, Fujimori va primera con 50,01 % frente al 49,98 % de Sánchez, que cada vez se acerca más a la derechista.

«Tenemos que esperar hasta el final. Cada acta va a ser muy importante. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y mucha serenidad», señaló a periodistas a la salida de su vivienda Fujimori, quien se presenta por cuarta vez a la Presidencia tras haber perdido en segunda vuelta las tres elecciones anteriores.

«Hago un llamado a los personeros legales (representantes legales), que tenemos más de cien en el país y que van a tener que pelear y analizar cada una de estas actas. Tendremos que ver y respetar los resultados sean los que sean», señaló la candidata, que en 2021 no aceptó su derrota contra Pedro Castillo al denunciar sin pruebas sólidas un supuesto fraude.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) señaló que el resultado muestra «una gran división de los peruanos, y toca a los partidos políticos y a sus dirigentes tender los puentes correspondientes». «De nuestro hay toda la predisposición», apostilló.

Fujimori reiteró que van a esperar hasta el último voto, y exhortó a hacer lo mismo a todos los peruanos.

«Tengo mucha fe y mucha gratitud. Todos los líderes políticos que tenemos partidos con representación en el Parlamento tenemos que dialogar. Los peruanos nos han dado ese mandato, y es lo que corresponde», enfatizó.

A las urnas estaban convocados más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que gobernará el país en los siguientes cinco años, tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes. EFE

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