Fujimori mantiene una ventaja de 1.303 votos sobre Sánchez en segunda vuelta de Perú

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Lima, 12 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 1.303 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Perú, con el 98,25 % de los votos escrutados y la mayoría de las actas restantes en manos de los jurados electorales para resolver las observaciones presentadas.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 50,004 % del sufragio con 9.036.046 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú tiene el 49,996 % con 9.034.743 votos, de acuerdo al último reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De un total de 92.766 actas de votación en la segunda vuelta electoral, sólo nueve están pendientes de ingresar en el cómputo final y 1.607 fueron enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para resolver las observaciones presentadas en las mesas de sufragio.

A su vez, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral en el país, informó en su plataforma digital que ha recibido 1.579 actas observadas, de las cuales 1.372 tienen ya un pronunciamiento sobre el reclamo presentado.

De ese total de actas observadas, 152 fueron enviadas al recuento de votos y cuatro de ellas han realizado ya las audiencias públicas para cumplir con ese proceso.

En tal sentido, el cierre del escrutinio dependerá del recuento de votos de esas 152 actas y las adicionales que puedan ser enviadas a esa etapa de las más de 1.600 actas observadas hasta la fecha.

Fujimori expresó el jueves que tomaba con «serenidad y mucha gratitud» los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú, que le daba una ventaja sobre Sánchez, y recordó que su rival izquierdista ha dicho que respetará los resultados de la elección presidencial.

La lideresa del partido Fuerza Popular señaló que Sánchez, que opta a la presidencia en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), «ha señalado que va a respetar los votos» y pidió «calma y serenidad» a la ciudadanía hasta que concluya el escrutinio de la votación de la segunda vuelta electoral.

En tanto, el secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que habían tomado con «tranquilidad» los últimos resultados del cómputo de votos que desplazan a Sánchez al segundo lugar, pero que estaban dispuestos a «respetar el voto ciudadano».

Asimismo, Zunini dijo que «la gente está en su derecho de movilizarse», ante los anuncios de manifestaciones de sus seguidores en varias ciudades de Perú, pero también pidió «calma» para que el proceso electoral concluya «sin ningún tipo de incidencias». EFE

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