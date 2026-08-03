Fujimori no vivirá en Palacio de Gobierno de Lima y seguirá en su domicilio con sus hijas

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Lima, 3 ago (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que no vivirá en el Palacio de Gobierno de Lima, sino que se quedará en su domicilio personal junto a sus hijas, una opción que han escogido la mayoría de los últimos mandatarios del país.

Fujimori, que en su juventud sí habitó en el Palacio de Gobierno durante el mandato de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ofreció una entrevista al programa dominical Cuarto Poder, donde señaló que el no mudarse a la sede del Ejecutivo es una decisión que ha tomado con sus hijas, Kyara y Kaori, de 19 y 17 años respectivamente.

«Hemos decidido que, por ahora, vamos a estar en casa. Yo estoy yendo casi todos los días a Palacio a despachar», dijo la hija y heredera política del expresidente Fujimori.

En este sentido, precisó que se trasladará de forma diaria al Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, siempre que no esté de viaje en las regiones, donde dijo que irá de forma frecuente.

«Les he dicho a los alcaldes y gobernadores regionales que ya no vengan a la capital, que me esperan allí en las regiones», añadió.

Además, la mandataria anunció que en los próximos días se van a reanudar las visitas guiadas al Palacio de Gobierno para escolares y familias, como gesto para acercar las instituciones a la ciudadanía.

«Vamos a reabrir las visitas de Palacio de Gobierno para los niños, para los escolares. De lunes a viernes vamos a organizarlos para que puedan hacer estas visitas tan bonitas de diferentes escuelas a nivel nacional. Y los fines de semana también habrá estas visitas guiadas», indicó Fujimori en una retransmisión en directo este domingo en sus redes sociales.

La Presidencia habilitó canales de información para gestionar las solicitudes de las visitas que tendrán que hacer las instituciones educativas y los grupos interesados.

En los últimos años, mandatarios como Pedro Castillo (2021-2022), Francisco Sagasti (2020-2021), Martín Vizcarra (2018-2020) y Ollanta Humala (2011-2016) tenían su residencia en el Palacio de Gobierno, así como Alberto Fujimori, quien residió 10 años en la Casa de Pizarro.

Mientras que otros optaron por vivir en sus domicilios particulares como Dina Boluarte (2022-2025), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Alan García durante su segundo gobierno (2006-2011), puesto que tras vivir en el Palacio de Gobierno de 1985 a 1990 aseguró que sintió la presencia de supuestos fantasmas. EFE

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