Fujimori pide a Sánchez respetar el resultado de la segunda vuelta electoral en Perú

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Lima, 19 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, que está cerca de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, volvió a exhortar este viernes a su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, a respetar los resultados una vez que los jurados electorales terminen de dirimir las actas que han sido impugnadas.

En declaraciones a los periodistas, la candidata de Fuerza Popular dijo que «las cifras son contundentes», con el cómputo al 99 % de la votación que le otorga más del 50 % de votos, y recordó al partido de Sánchez, Juntos por el Perú, que «los votos de los peruanos, de cualquier ciudad o del extranjero, son válidos y deben ser respetados».

Sánchez cuestiona el procedimiento aplicado en segunda vuelta para el escrutinio del voto en el exterior, así como del traslado de la actas de votación hacia Lima, razón por la cual su partido ha impugnado miles de votos emitidos en Perú y en el extranjero.

Consultada sobre la marcha que han convocado Sánchez y sus seguidores en Lima este viernes para exigir la transparencia de los resultados, Fujimori comentó que es importante que los ciudadanos que participan en las marchas «estén alertas y no se dejen llevar por comentarios que buscan generar más odio y divisiones entre peruanos».

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) pidió que la movilización convocada para este viernes se realice «con total normalidad» y respeto a la propiedad privada, después que la municipalidad de Lima ordenó el cierre del tráfico en varias calles del centro histórico para preservar el orden público y la seguridad.

Fujimori añadió que los resultados de la segunda vuelta le generan «muy buena expectativa» hasta el momento, y confió en que «el resultado final salga pronto», después de las audiencias que están realizando los jurados electorales a cargo de resolver las impugnaciones. EFE

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