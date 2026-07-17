Fujimori plantea al Banco Mundial una agenda de trabajo para enfrentar a El Niño en Perú

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Lima, 17 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, quien asumirá su cargo el próximo 28 de julio, anunció este viernes que le ha propuesto al Banco Mundial (BM) una agenda de trabajo para los próximos cinco años que tiene entre sus principales puntos las acciones de emergencia ante el inminente impacto del fenómeno climático de El Niño en el país.

«Hemos planteado una agenda de trabajo de cara a los próximos cinco años, con políticas públicas que sean medibles, con metas específicas para cada ministerio. Hemos hablado de las obras de prevención que se tienen que hacer para la llegada del fenómeno de ‘El Niño'», señaló Fujimori tras sostener una reunión técnica con representantes del BM.

Su partido, Fuerza Popular, remarcó que la presidenta electa «coordinó una agenda de trabajo que prioriza las acciones de prevención para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, así como diversas estrategias de gobierno con miras a ser ejecutadas a partir del 28 de julio».

Durante el encuentro, en el que participó la vicepresidenta de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, se conversó, además, sobre la financiación de proyectos gubernamentales gracias a un acuerdo del Banco Mundial con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la reunión también participaron el primer vicepresidente electo de Fujimori, Luis Galarreta, y el economista Marco Vinelli, quien dirige el equipo encargado de la transición gubernamental.

Fujimori añadió que ya están «tratando de organizar toda la maquinaria que tiene el gobierno central», con el objetivo de «poner todo en marcha» ni bien asuma su gestión para emprender las tareas de prevención ante la emergencia climatológica.

La presidenta electa adelantó la semana pasada que su gobierno emitirá decretos que contarán con «medidas urgentes y necesarias» para que su país afronte los efectos de El Niño.

«Este fenómeno, de acuerdo a los reportes científicos, es muy fuerte, mencionan incluso la palabra catastrófica, por eso estamos tan preocupados y tomaremos todas las medidas, sobre todo en el aspecto de agricultura», remarcó.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibió el pasado miércoles las credenciales oficiales de presidenta electa, tras lo cual prometió poner al Estado al servicio de la población para acabar con la desigualdad que, según enfatizó, está «ahogando» a su país. EFE

dub/seo