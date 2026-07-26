Fujimori profundiza el giro a la derecha en Latinoamérica y acerca a Perú a Trump

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Lima, 26 jul (EFE).- La llegada de la derechista Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú alinea al país andino al eje de derecha de Latinoamérica cercano a la Administración de Donald Trump en EE.UU., mientras China se consolida como el principal socio comercial de la economía peruana, con el puerto de Chancay instaurado en punta de lanza de la expansión de la influencia del país asiático en Sudamérica.

Pese a que Trump nunca la apoyó públicamente en la campaña ni la felicitó directamente a ella por su triunfo electoral, Fujimori ha manifestado su interés por que Perú se integre en el ‘Escudo de las Américas’, la iniciativa promovida por el mandatario estadounidense para crear una alianza en el continente americano contra el crimen organizado transnacional.

La mayoría de los líderes de América Latina presentes en aquella fotografía inaugural del ‘Escudo de las Américas’ asistirán a la investidura de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), prevista para el próximo martes 28 de julio, fecha en la que Perú celebra su independencia.

Es el caso de los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Paraguay, Santiago Peña.

Fujimori ya asistió, cuando todavía era candidata presidencial, a la investidura de Kast, con quien existe sintonía para colaborar especialmente en asuntos migratorios de cruces de ciudadanos de terceros países, principalmente de Venezuela.

No estará en el acto del martes el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con el que se espera que se normalicen las relaciones entre ambos países, después de que se rompiesen cuando Gustavo Petro reclamó la restitución del encarcelado presidente Pedro Castillo y no reconoció a Dina Boluarte como su legítima sucesora.

Incertidumbre con México

Más difícil de recomponer son las relaciones rotas con México, también después de que el entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador demandase la libertad de Castillo y no reconociese tampoco a Boluarte, postura que ha sostenido su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Todo dependerá de la postura que adopte la nueva mandataria peruana respecto de la solicitud de gracia presidencial presentada por Castillo para quedar exonerado del cumplimiento de la condena de 11 años y cinco meses de prisión impuesta por su fallido intento de golpe de Estado.

También está pendiente de respuesta la solicitud de salvoconducto para Betssy Chávez, ex primera ministra de Castillo, que ha recibido la misma pena que el expresidente pero, en su caso, cuenta con asilo de México y permanece en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

Respecto a Venezuela, Perú anunció el viernes, en plena transición de Gobierno, que reanudará las relaciones bilaterales que llevaban rotas desde 2024, cuando el Ejecutivo peruano reconoció como presidente electo al opositor Edmundo González Urrutia, en lugar del ahora encarcelado Nicolás Maduro.

El contrapeso de China

Mientras tanto, el acercamiento más profundo a la órbita estadounidense que pretende Fujimori puede tener incidencia en los lazos de Perú con China, su principal socio comercial actualmente, que tiene en el territorio peruano uno de sus enclaves estratégicos con el puerto de Chancay, donde la naviera estatal china Cosco ha invertido 1.300 millones de dólares.

Como accionista mayoritario del puerto, la empresa china deberá decidir en los próximos años si emprende la segunda etapa del proyecto, que requerirá una inversión similar, en un contexto en el que Fujimori ha impulsado un mayor acercamiento militar con EE.UU., con propuestas como la compra de aviones F-16 y la construcción de una nueva base de la Marina de Guerra del Perú.

También están en el horizonte los estudios de proyectos para diseñar la ruta ferroviaria que conectaría Chancay con el puerto brasileño de Bahía, una obra faraónica que China quiere impulsar para abrir esa ruta comercial. EFE

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