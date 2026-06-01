Fujimori promete «orden frente al caos» y Sánchez le replica que ella es la «Señora Kaos»

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Lima, 31 may (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez, que se disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, mantuvieron un tenso primer lance en el único debate entre ambos antes de la votación convocada para el próximo domingo 7 de junio.

En el primer bloque del debate, dedicado a seguridad ciudadana, la principal preocupación de los peruanos para estas elecciones ante el auge del crimen organizado en forma de extorsiones y asesinatos, Fujimori aseguró ser la única capaz de dar a Perú «orden frente al caos actual» que, según ella representa Sánchez, quien le dijo que ella es «la señora ‘Kaos’, con K».

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que actuará con fuerza desde el primer día con un «plan de pacificación nacional», en referencia a la «pacificación» que asegura logró el exmandatario al vencer a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

«A nuestro país hace falta ordenarlo, no destruirlo como propone la fórmula Castillo-Sánchez y Antauro (Humala, líder ultranacionalista hermano del expresidente Ollanta Humala)», señaló la candidata.

A su turno, Sánchez señaló que Fujimori «es la Señora Kaos, con K», en referencia al apodo de ‘Señora K’ con la que era mencionado dentro de un famoso caso de corrupción, y le achacó ser la causante de la inestabilidad política que ha tenido Perú en los últimos diez años con las sucesivas destituciones de presidentes, donde el fujimorismo es el partido más numeroso.

Fujimori le contestó que «caos se escribe con la ‘C’ de Castillo. Ustedes ya gobernaron. Fuerza Popular tiene 20 congresitas de 130. La población tiene bastante claro que son ustedes quienes siguen poniendo excusas», señaló la líder del partido Fuerza Popular.

El izquierdista, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), le cuestionó si está dispuesta a derogar las «leyes procrimen», un conjunto de normas aprobadas con los votos del fujimorismo y otras fuerzas de derecha para combatir el crimen organizado cuyo efecto ha sido, en ocasiones, contrario.

La derechista, a su vez, le cuestionó que Sánchez hable de fortalecer a la Policía cuando tiene como aliado electoral a Antauro Humala, que participa ahora en la política después de haber cumplido una condena de 17 años de prisión.

En cambio, Sánchez le achacó que Fujimori debe rendir cuentas por las más de 50 muertes en las protestas posteriores a la caída de Castillo.

«Yo rechazo la violencia venga de donde venga. Defiendo la vida. Soy un hombre demócrata», dijo Sánchez al achacar que el fujimorismo participase en un supuesto complot para derrocar a Castillo.

En ese sentido, Fujimori comentó que, tras el fallido golpe de Estado que Castillo dio a finales de 2022, «todas las instituciones acataron de manera espontánea en su conjunto, nadie complotó», e incluso recordó que el propio Sánchez condenó ese golpe. EFE

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