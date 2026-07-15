Fujimori promete poner el Estado al servicio de la población para acabar con desigualdad

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Lima, 15 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, prometió que su Gobierno pondrá el Estado al servicio de la población para acabar con la desigualdad que está «ahogando» al país y aseguró que gobernará «para todos», tras recibir las credenciales como ganadora de la elección presidencial, de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

«Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esta desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad. La democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor, gobernar para todos», dijo Fujimori.

La derechista expuso en su discurso que durante «mucho tiempo» Perú ha convivido con un Estado que no llega y esa realidad «tiene que cambiar».

«Perú no necesita un gobierno que explique los problemas. Necesitamos un gobierno que los resuelva. No hemos venido a administrar la inercia. Hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado», indicó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

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