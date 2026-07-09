Fujimori recibe al presidente interino de Perú, quien le desea el mejor éxito

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Lima, 9 jul (EFE).- La mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, recibió este jueves en su oficina de Lima al presidente interino, José María Balcázar, quien le deseó «el mejor éxito» en su gobierno, que iniciará el próximo día 28, y le recordó las obras pendientes en la zona sur del territorio peruano, que es abiertamente opositor a ella.

Tras un breve encuentro, Balcázar declaró a los periodistas que le desea a Fujimori «el mejor éxito en el futuro para que gobierne a favor de todos los peruanos, sin exclusión alguna».

Asimismo, el gobernante dijo que dialogaron sobre diversos temas pendientes del Ejecutivo y también sobre «las inversiones que se deben hacer en la parte sur del país», en referencia a las regiones surandinas que apoyaron masivamente en los comicios al rival electoral de Fujimori, el candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Por su parte, Fujimori agradeció a Balcázar por la disposición de los ministros de Estado para compartir información de sus carteras, que facilita la transferencia de gestión, a través del comité designado por la mandataria electa.

«Ya los equipos de transferencia empezaron a hacer su trabajo, están recabando información en cada uno de los ministerios», indicó la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Fujimori señaló que Balcázar había tenido «la delicadeza y amabilidad de venir a saludarme, hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos» y que también la invitó al Palacio de Gobierno la próxima semana, después de la ceremonia de recepción de credenciales, programada para el miércoles 15.

En tal sentido, la presidenta electa anunció que el próximo jueves, en la mañana, estaría asistiendo a Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, «para seguir en esta conversación» con el gobernante saliente, que asumió el cargo en febrero pasado tras la destitución de José Jerí.EFE

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