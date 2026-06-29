Fujimori recibe triunfo con gran responsabilidad en un Perú «prácticamente dividido»

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Lima, 29 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori declaró este lunes que recibe su triunfo en la segunda vuelta presidencial de Perú «con gran responsabilidad», pero sabiendo que su país «está prácticamente dividido», al alzarse con el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % a favor del izquierdista Roberto Sánchez.

En declaraciones a periodistas en su casa, en Lima, Fujimori dijo que las puertas del diálogo están «siempre abiertas» tanto para su rival electoral como para otros líderes de las distintas bancadas en el nuevo Congreso bicameral, después de que Sánchez dijo que no reconocería un eventual gobierno fujimorista.

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) manifestó a los periodistas que las primeras medidas que adoptará al frente de la Presidencia serán «en primer lugar recuperar el orden, y en segundo, tomar medidas preventivas de cara al fenómeno (climatológico) de El Niño», que se anticipa que será fuerte en los próximos meses en el territorio peruano.EFE

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