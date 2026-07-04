Fujimori saluda al candidato Roberto Sánchez, que aún no la reconoce como mandataria

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Lima, 3 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, saludó este viernes a su «contrincante» electoral, el izquierdista Roberto Sánchez, y a su partido Juntos por el Perú, a pesar de que este no la ha reconocido como ganadora de las elecciones y, en su lugar, apeló el acta de proclamación de resultados de los comicios en el exterior para anular la votación de peruanos en el extranjero por supuestas irregularidades.

Fujimori se dirigió a sus militantes, en los exteriores del local de su partido Fuerza Popular, en el distrito capitalino de San Isidro, para agradecerles por su apoyo en la campaña, pero, en primer lugar, tuvo unas palabras para el candidato que postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

«Quiero saludar al contrincante, a su partido, y decirle a todos los peruanos que hoy el proceso electoral culminó», expresó Fujimori, horas después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclamó como ganadora de la segunda vuelta electoral presidencial del 7 de junio.

En las últimas horas, Sánchez solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la proclamación de los resultados electorales, después de que fuese rechazado por parte del JNE su reclamo para que se anulase la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo en la contienda, al haber sido el candidato más votado en el territorio nacional.

El líder de Juntos por el Perú, que antes de los comicios prometía respetar los resultados, denunció sin pruebas un supuesto fraude en su contra y sustentó su solicitud de anular los votos de los peruanos en el exterior al haberse cambiado la manera de escrutar las actas respecto a la primera vuelta.

Por su parte, Fujimori afirmó que hoy se inicia un periodo de transición y diagnóstico, en el que informarán sobre las obras y proyectos que están paralizados, así como sobre lo que está funcionando bien.

«Aquí no hay borrón y cuenta nueva», aseguró la presidenta electa.

Acompañada por miembros de su partido y legisladores electos, Fujimori agradeció a sus seguidores por acompañarla «en los momentos difíciles, cuando nos caían piedras y escuchábamos insultos».

«Gracias por no rendirse. Si algo hemos demostrado es que los peruanos nunca nos rendimos», expresó en medio de la algarabía de sus simpatizantes.

Fujimori reiteró que tendrá un gobierno abierto, donde convocará a «las personas con mayor experiencia, mayor capacidad, sin importar el color político».

«Si trabajamos unidos, los peruanos podemos conseguirlo todo, lo que nos queda es trabajar por todos los peruanos», manifestó la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).EFE

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