Fujimori sigue cinco puntos por delante de Sánchez, con el 50 % del escrutinio en Perú

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Lima, 7 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori se perfila como la probable ganadora de las elecciones presidenciales de Perú al obtener el 52,67 % de los votos válidos con el 50 % del escrutinio, frente al 47,32 % que registra su rival en la segunda vuelta, el izquierdista Roberto Sánchez.

Cuando el escrutinio oficial está próximo a llegar a la mitad, la diferencia entre los dos candidatos es de 5,35 puntos porcentuales al obtener Fujimori un total de 5.180.829 votos, mientras que Sánchez recibe 4.654.882 sufragios.

Pese a la ventaja en los datos reportados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las proyecciones de resultados realizadas por las encuestadoras Ipsos y Datum a partir de una muestra representativa de mesas electorales arrojan un empate técnico, con una mínima ventaja para Sánchez. EFE

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