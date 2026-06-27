Fujimori supera los 48.000 votos de ventaja con 99,976 % de conteo de elecciones en Perú

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Lima, 27 jun (EFE).- La derechista Keiko Fujimori incrementó en 48.626 los votos de diferencia que mantiene sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando ya se han contado el 99,976 % de las papeletas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de junio en Perú.

La Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE) indicó en su último reporte de este sábado que Fujimori recibe el 50,132 % de los votos, equivalente a 9.220.637 papeletas, mientras que Sánchez alcanza el 49,868 %, al sumar 9.172.011 sufragios.

Estas cifras ratifican la victoria de la líder del partido Fuerza Popular, ya que la ONPE informó que solo quedan por contar 22 actas de votación, equivalentes a unos 4.400 votos, que han sido enviadas con observaciones o impugnaciones a los jurados electorales especiales (JEE) del país.

En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo viernes promulgará los resultados de las elecciones presidenciales y el 15 de julio entregará las credenciales a la fórmula que ejercerá la jefatura del Estado peruano hasta 2031.

Fujimori ha llevado como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia peruana a Luis Galarreta y a Miguel Torres, el primero de los cuales ha sido elegido representante ante el Parlamento Andino y el segundo como senador.

«Finalmente, estaremos proclamando a una nueva fórmula presidencial que va a liderar los destinos del país en el próximo periodo constitucional, esperando que exista un balance de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial», anunció el viernes el presidente del JNE, Roberto Burneo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que venía de perder en segunda vuelta las tres elecciones anteriores (2011, 2016 y 2021), se convertirá en la primera mujer en asumir la Presidencia de Perú tras ser elegida mediante sufragio directo, ya que Dina Boluarte lo hizo a fines de 2022 por sucesión constitucional, al ser la vicepresidenta del destituido y encarcelado Pedro Castillo (2021-2022). EFE

dub/pcc