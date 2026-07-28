Fujimori toma juramento a su gabinete ministerial, encabezado por vicepresidente Galarreta

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Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tomó este martes juramento a su gabinete ministerial, encabezado por su primer vicepresidente de la República y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, Luis Galarreta, que ejercerá de primer ministro.

Este lunes, un día antes de jurar su cargo como su presidenta, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ya anunció a Galarreta como primer ministro; al economista Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, y al abogado y periodista Carlos Espá como canciller.

Los nombres del resto del gabinete que han sido barajados en medios y redes sociales corresponden a personas cercanas al fujimorismo y varios ya han formado parte de anteriores gobiernos.

Fujimori inició este martes su mandato como presidenta de Perú para los próximos cinco años (2026-2031) con un primer discurso en el Congreso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, reformas en el sistema carcelario y un incremento del 15 % en el sueldo mínimo, de 1.130 a 1.300 soles (unos 382 dólares).

Antes de iniciar su discurso, un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el hemiciclo al grito de «¡Justicia para las víctimas!» mientras mostraban fotos de víctimas de la violencia estatal durante el mandato de Alberto Fujimori, que le llevó a ser condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, y de fallecidos en la represión a las protestas tras la caída del presidente Pedro Castillo (2021-2022).

La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú, tras haber perdido en segunda vuelta las tres elecciones anteriores, esperó en silencio a que se retiraran e inició un discurso donde confirmó que se centrará en enfrentar la inseguridad ciudadana y preparar al país ante posibles inundaciones devenidas por el fenómeno de El Niño. EFE

pbc/fgg

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