Fujimori y Asfura resaltan impulso a diálogo bilateral mediante designación de embajadores

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Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, resaltaron este martes en Lima el impulso al diálogo bilateral que ha significado la designación de embajadores entre sus países.

Perú y Honduras dieron en marzo pasado, de manera recíproca, su beneplácito para normalizar sus relaciones diplomáticas con la restitución de embajadores, tras el retiro en 2023 del entonces representante peruano en la nación centroamericana por desconocer la legitimidad de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Fujimori recibió a Asfura en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, en el centro histórico de Lima, poco antes de que se celebre la ceremonia de toma de mando en el Palacio Legislativo.

En la reunión, en la que también participó el canciller peruano designado, Carlos Espá, se resaltó «el reciente impulso en el diálogo bilateral, alcanzado a través de la designación de embajadores en ambos países», destacó la Cancillería local.

Añadió que ambos dignatarios «también se comprometieron a compartir experiencias sobre el manejo de puertos».

Asfura llegó este lunes a Lima para asistir el martes a la investidura de Fujimori y aprovechará la visita para consolidar vínculos con el país andino y otros de la región, según informó el Gobierno hondureño.

Su agenda en la capital peruana comprendió reuniones con empresarios iberoamericanos, autoridades y representantes internacionales, con el propósito de promover nuevas oportunidades de cooperación y fortalecer las relaciones bilaterales.

A su arribo a la capital peruana, Asfura y la canciller hondureña, Mireya Agüero, fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Gómez Vela, y la embajadora de Honduras en Lima, Vania García Morales. EFE

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