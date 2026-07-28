Fujimori y Kast reiteran su «total disposición a consolidar el diálogo» entre Perú y Chile

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Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, reiteraron este martes en Lima su «total disposición a consolidar el diálogo de alto nivel» entre su países.

Fujimori, quien asume este martes la jefatura de Estado peruana, se reunió con Kast en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en el centro histórico de Lima, junto con el canciller peruano designado, Carlos Espá.

Durante el encuentro, ambas autoridades expresaron también su voluntad por «avanzar conjuntamente frente a desafíos compartidos» entre sus países, señaló la Cancillería de Perú en un mensaje publicado en la red social X.

Entre los desafíos mencionados destacan la delincuencia organizada transnacional, los desastres naturales, el transporte público y la reforestación.

El mandatario chileno arribó a Lima este lunes para participar en la ceremonia de investidura de Fujimori, junto a otros gobernantes de la región invitados por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El pasado 10 de julio, Kast sostuvo una videollamada con Keiko Fujimori para dialogar sobre materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional, además del narcotráfico y otras amenazas.

Según comunicó la Presidencia chilena en esa fecha, Kast felicitó a Fujimori por su triunfo electoral, y ambos los líderes reafirmaron el compromiso de ambos países para continuar fortaleciendo su relación de amistad, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo el intercambio comercial.

Kast ha planteado en múltiples intervenciones públicas la necesidad de abrir un corredor humanitario para los migrantes irregulares, con el apoyo de los países vecinos, como una eventual salida a la crisis migratoria y de seguridad.

Sin embargo, las autoridades peruanas han trasladado hasta el momento sus reparos a la propuesta original de Kast por los riesgos de seguridad, falta de garantías de continuidad en el tránsito de los inmigrantes y la posibilidad de que terminen asentándose en su territorio. EFE

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