Fujimori y Milei buscarán fortalecer cooperación económica entre Perú y Argentina

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Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Argentina, Javier Milei, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico y de seguridad, horas antes de que la derechista sea investida presidenta del país andino.

La Cancillería de Perú informó en redes sociales que el encuentro entre ambas autoridades se desarrolló en el Palacio de Torre Tagle, una de las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima.

«En el encuentro se destacaron los profundos lazos históricos entre ambos países, así como la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, la ciencia, tecnología e innovación», agregó el Ejecutivo peruano.

Milei llegó en la madrugada de este martes a Lima para asistir a la investidura de la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), junto a otros mandatarios de la región, y como parte de su agenda en Lima tiene previsto ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad San Martín de Porres (USMP).

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de la elección, después de haber perdido en esta instancia en las tres elecciones anteriores.

Cuando Fujimori encabezaba el escrutinio electoral, Milei mostró su apoyo a la derechista en su red social de X, donde afirmó que los peruanos «le dijeron nunca más al socialismo totalitario».

De esta forma, el fujimorismo volverá al gobierno de Perú, cerca de veintiséis años después de que Alberto Fujimori dimitiese por fax desde Japón, en medio de un gigantesco escándalo de corrupción junto a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, que le llevó después a ser detenido y condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, entre otros cargos.EFE

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