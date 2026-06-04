Fujimori y Sánchez cierran en Lima sus campañas hacia la Presidencia de Perú

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Lima, 4 jun (EFE).- La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez finalizarán durante la noche de este jueves sus campañas para la segunda vuelta presidencial que se celebra el domingo en Perú, con mítines convocados en Lima para buscar los votos decisivos que les permitan gobernar el país entre 2026-2031.

Fujimori, quien fue la candidata más votada en la primera vuelta de las elecciones generales del pasado 12 de abril, con un 17,19 % de los sufragios, ha convocado a sus seguidores a su mitin de cierre de campaña en el distrito de Ate, en el este de la capital peruana.

La concentración se hará en la Arena Monumental, un amplio espacio en el que se celebran conciertos, ubicado al lado del Estadio Monumental de Lima, donde la líder del partido Fuerza Popular reunirá a sus partidarios.

Este miércoles, durante un mitin en la ciudad de Sullana, en la región norteña de Piura, Fujimori anunció que le declara «la guerra frontal» a los extorsionadores y los sicarios, cuyas actividades delictivas se han incrementado en el país, principalmente en Lima y las ciudades de la costa peruana.

«Extorsionan y cobran cupos a los comerciantes, bodegueros, pescadores y a los transportistas. Escúchenme bien claro, desde aquí en Sullana declaro la guerra a los extorsionadores y a los sicarios. Le declaro la guerra a estos criminales», sostuvo.

Sánchez, por su parte, realizará su mitin de cierre de campaña en el Campo de Marte, en las cercanías del centro histórico de Lima, luego de que la municipalidad capitalina le negara el permiso para que lo hiciera en el Paseo de Los Héroes Navales, habitual para este tipo de concentraciones.

La municipalidad, que lidera el alcalde Renzo Reggiardo, del partido ultraderechista Renovación Popular, aseguró que ese espacio se encuentra en una zona declarada intangible, aunque en las últimas semanas ha permitido que el líder de su agrupación y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, celebre ahí marchas y mítines para denunciar, sin presentar pruebas contundentes, que ha sido víctima de un fraude electoral.

Tras esto, Sánchez emitió un mensaje dirigido a Reggiardo para pedirle que se corrija la decisión «con sentido democrático», pero luego su equipo de campaña informó que el mitin se celebrará en la Avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte.

El candidato del partido Juntos por el Perú, que obtuvo la segunda posición en la primera vuelta con un 12,03 %, reafirmó el miércoles su propuesta de convocar a un referéndum para plantear el cambio de la Constitución que fue promulgada en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de su rival electoral.

«A los agentes económicos, políticos, sociales, a todo el Perú, a los 35 millones de peruanos, haremos un gran referéndum y le diremos: ‘querido pueblo ha llegado el momento. ¿quieren ustedes una nueva Constitución?», señaló en un mitin en la ciudad sureña de Arequipa.

Los últimos sondeos de opinión, que solo se podían publicar en Perú hasta el pasado domingo, señalaron que Fujimori tenía un promedio de tres puntos porcentuales de ventaja sobre Sánchez, aunque los expertos remarcaron que estos datos estaban aún dentro del margen del error estadístico, por lo que no se podía anticipar de manera categórica un ganador de las elecciones presidenciales. EFE

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