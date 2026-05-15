Fujimori y Sánchez mantienen pulso por número y lugares de debates presidenciales en Perú

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(Actualiza con nuevas declaraciones de Roberto Sánchez)

Lima, 15 may (EFE).- La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, mantienen un pulso para definir el número de debates que tendrán antes de la votación y las sedes donde se realizarán estos cara a cara entre ambos.

Fujimori fue la primera en proponer a su rival tener un total de tres debates antes del domingo 7 de junio, fecha en la que está previsto que se celebre la segunda vuelta de los comicios, de donde resultará electo el siguiente presidente o presidenta que gobierne el país para el período 2026-2031.

«En tres semanas creo que se pueden llevar a cabo los debates, y en lo personal creo que deberían ser tres debates: uno de los candidatos presidenciales, un segundo de los candidatos a vicepresidentes, y otro de los equipos técnicos», señaló la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Sánchez aceptó el reto pero puso como condición que el primero de estos debates sea en la provincia andina de Chota, de la región Cajamarca, de donde es natural el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a cuyo nombre compite Sánchez en estos comicios.

«Estamos listos para debatir en el norte, sur y centro. ¿Por qué deberíamos tener temor de ir a un gran debate en la provincia de Chota? Estamos dispuestos. La peruanidad es desde Tumbes hasta Tacna y Puno. El Perú de todas las sangres está en nuestras venas. No hay que tener temor a ninguna de nuestras sangres», declaró Sánchez.

El candidato y líder del partido Juntos por el Perú busca replicar así el debate sostenido en Chota en 2021 entre Fujimori y Castillo, que quedó marcado por el reproche que la derechista hizo al izquierdista cuando se quejó de que tuviese que viajar hasta ese lugar para poder debatir con él.

Sin embargo, Fujimori le rebatió a hacer ese debate en la provincia costera de Huaral, a unos 150 kilómetros al norte de Lima, de donde es originario Sánchez; o bien en el distrito limeño de San Borja, donde residen actualmente los dos candidatos.

«Chota es una provincia hermosa y merece todo nuestro respeto, pero el señor Sánchez no es de Chota, no vive en Chota, vive en San Borja. No solo quiere copiar el sombrero de Pedro Castillo, sino también replicar el libreto de 2021», lamentó la candidata y líder del partido fujimorista Fuerza Popular.

«Si lo que quiere es sentirse que juega de local y se sienta cómodo, que el debate sea en Huaral, su lugar de origen, o en San Borja, el distrito donde él vive. Dejemos que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ponga las condiciones, la fecha y la hora de los tres debates», añadió.

Sánchez rebatió este viernes al señalar que es hijo de migrantes andinos e insistió en debatir en Chota «en respeto a ese voto rural que ha sido discriminado».

«Nosotros decimos que sea en Chota y si es que tiene miedo de los asuntos identitarios, yo le tendría que decir que vamos a debatir en Japón y no es el caso, ¿cierto? No temo ir a ningún lugar», dijo el candidato en referencia a la ascendencia nipona de su rival.

La segunda vuelta de las elecciones de Perú será una suerte de reedición de los comicios de 2021 al enfrentar a Fujimori, que perdió en esta instancia las tres últimas elecciones; y a Sánchez, que representa al expresidente Castillo. EFE

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