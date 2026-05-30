Fujimori y Sánchez se enfrentan en su único debate a 7 días de las elecciones en Perú

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Lima, 30 may (EFE).- La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, los candidatos que disputan la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, se enfrentan este domingo en el único debate entre ambos antes de la votación, convocada para el siguiente domingo 7 de junio.

A falta de siete días de la jornada electoral, Fujimori llega con ventaja sobre Sánchez a este debate, de acuerdo con todas las encuestas publicadas hasta el momento que le dan entre cuatro y seis puntos de ventaja en intención de voto, pero todavía con un considerable porcentaje de indecisos.

Los sondeos difundidos antes del debate sitúan a la candidata del partido fujimorista Fuerza Popular con entre el 36 % y 39 % de las preferencias y al candidato del izquierdista partido Juntos por el Perú con entre el 30 y 35 %, mientras que los indecisos bordean el 16 %.

A ese sector se dirigirán especialmente los dos candidatos para tratar de convencerlos y terminar de decantar la balanza, en el caso de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), o equilibrarla en el caso del candidato de izquierda, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), del que fue su ministro.

Es el centro político el que más se resiste hasta el momento a decantarse por alguno de los dos candidatos.

Sus equipos técnicos ya apuntaron a ese sector en el debate que sostuvieron los asesores de Fujimori y Sánchez el pasado domingo, caracterizado por las promesas de incremento del gasto público para becas, subsidios y pensiones por ambas partes.

El debate de este domingo se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima y se dividirá en cuatro bloques donde los candidatos confrontarán sus propuestas sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

Los días previos también estuvieron marcados por la polémica, ya que Fuerza Popular no acudió a una serie de entrevistas con representantes de ambos partidos que habían sido acordadas con el canal estatal TV Perú.

Keiko Fujimori acumula una amplia experiencia en debates electorales, al tratarse este de su sexto debate en una segunda vuelta presidencial, luego de haber perdido las tres últimas elecciones en esa instancia.

La candidata mantuvo un debate contra Ollanta Humala en las elecciones de 2011, dos contra Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y también dos frente a Pedro Castillo en 2021.

Mientras, para Roberto Sánchez este será su primer cara a cara en una segunda vuelta presidencial, si bien ya tuvo un breve enfrentamiento con Fujimori en el debate de la primera vuelta, donde el izquierdista le espetó que ella no era buena madre, hermana ni hija, y la candidata le contestó que él era un «cobarde».

Quien gane esta elección tendrá la misión de gobernar Perú para el periodo 2026-2031, después de una década marcada por la inestabilidad política al haber acumulado ocho presidentes en ese periodo, tras una serie de destituciones promovidas desde el Congreso, donde el fujimorismo ha sido la fuerza más numerosa. EFE

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