Funcionaria de EE.UU. suspendida tras una denuncia por relación con beneficios económicos

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 23 abr (EFE).- Una alta funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, integrante del equipo de contraterrorismo, fue puesta en licencia administrativa tras ser denunciada por presuntamente mantener relaciones románticas para obtener beneficios económicos, informó FOX News.

Una fuente del DHS confirmó a la televisora que Julia Varvaro, de 29 años, subsecretaria adjunta de contraterrorismo del DHS, se encuentra suspendida.

La joven funcionaria es sujeto de una investigación por parte de la Oficina del Inspector General del DHS, después que un hombre que fue su expareja asegurara que lo usó para obtener beneficios económicos por más de 40.000 dólares, entre los que se cuentan un bolso de 3.500 dólares, viajes a Europa y costosas joyas, de acuerdo a la denuncia revisada por el diario británico Daily Mail.

La acusación sale a la luz pocas semanas después que se revelaran unas fotos del esposo de la destituida secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señalado por aparecer con pechos postizos y ropa ultraceñida en imágenes difundidas en internet.

Las fotos aparecieron después de que Noem fuera removida de su cargo, donde desarrolló la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump.

A esto se suma, la renuncia el lunes pasado de la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, en medio de acusaciones sobre una supuesta conducta indebida, que incluiría viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes. EFE

amv/hbc/eav