Funcionario argentino denunciado por corrupción rechaza cargos y acusa campaña opositora

Buenos Aires, 25 ago (EFE).- El subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia argentina, Eduardo Menem, rechazó este lunes las acusaciones que lo vinculan a supuestos sobornos por la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y denunció una campaña opositora para «dañar la imagen del Gobierno para obtener un rédito meramente electoral».

«Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en la Andis ni en ningún otro organismo del estado», afirmó en un comunicado difundido esta madrugada en su cuenta de X y luego compartido por diversos funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Javier Milei.

Menem señaló que las denuncias son parte de una “burda operación política del kirchnerismo (facción del peronismo)», y aseguró que no tiene ningún vínculo con los hechos que se investigan.

El escándalo se desató el miércoles pasado cuando medios locales publicaron grabaciones en las que se escucha supuestamente al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, detallar un esquema de recaudación de sobornos, que horas después fue denunciado ante la Justicia por el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en distintas causas.

En las grabaciones se escucha a quien sería Spagnuolo dar cuenta de la existencia de una red de recaudación ilegal de dinero mediante maniobras irregulares en la compra y venta de medicamentos, con conocimiento del presidente y con la participación Menem y de la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En la madrugada del jueves, poco después de la difusión de los audios y de la denuncia de Dalbón, el Gobierno anunció que Milei decidió despedir a Spagnuolo de su cargo y la intervención de la Andis por parte del Ministerio de Salud.

En su respuesta de este lunes, Menem puso en duda la autenticidad de los audios y calificó su contenido como “absolutamente falso”.

«Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis», afirmó Menem y añadió: «Conozco el trabajo que lleva adelante este Gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados».

«Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante», concluyó.

El primo de Eduardo Menem y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió este lunes a los acusados y denunció una «monumental operación» política en la antesala de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país.

“Pongo las manos en el fuego por ellos”, afirmó en una entrevista con la señal A24, y acusó «una maniobra para ensuciar al Gobierno». EFE

