Funcionario colombiano prometió al Clan del Golfo frenar operaciones, según investigación

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Bogotá, 24 jun (EFE).- El ex alto comisionado para la paz Danilo Rueda prometió al Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, frenar las operaciones de las autoridades en su contra y hacer una «limpieza» en la inteligencia policial en 2022, cuando comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, según una investigación de Noticias Caracol.

En el informe del noticiero fueron revelados audios de una conversación entre Rueda y alias Jerónimo, del Clan del Golfo, que hizo parte de los acercamientos entre el Gobierno y ese grupo armado para su sometimiento a la justicia dentro de la política de ‘Paz total’ promovida por Petro.

«Yo les doy dos cosas, dos mensajes: uno, cese de bombardeos, y dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial (…) Insisto en que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y hay muestras públicas», dijo Rueda en la conversación, que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2022.

Jerónimo, por su parte, le recordó a Rueda que el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, puso en marcha un cese al fuego unilateral desde el 7 de agosto de 2022, el día en el que Petro asumió la Presidencia, y le pidió al funcionario que sacará «a los grupos de infiltramiento» de la Policía y el Ejército de algunas regiones del país donde opera ese grupo.

En ese sentido, Rueda le respondió: «Se está en una fase que ustedes han escuchado y visto en los medios de depuración policial, militar, pero también de los organismos de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad».

Salida de militares

En esos días del 2022, el Gobierno sacó a más de 30 generales del Ejército y a tres oficiales de inteligencia, estos últimos, según la investigación, claves en la lucha contra el Clan del Golfo.

El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró este miércoles en X que la evaluación «de altos oficiales de la fuerza pública» que derivó en la salida de los uniformados fue «un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones».

«Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno. Las negociaciones o acuerdos a que hubiere llegado el señor Rueda con el Clan del Golfo (…) no fueron conocidas por mí ni antes ni después de producidas», explicó Velásquez.

Negociaciones con el Clan del Golfo

El Clan del Golfo mantiene una mesa de conversaciones sociojurídicas con el Gobierno colombiano en el marco de la política de ‘paz total’, proceso en el que ambas partes ya han alcanzado acuerdos como la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios de los departamentos de Chocó y Córdoba para la concentración gradual de integrantes de esa organización armada.

Esa banda está considerada por las autoridades la principal organización criminal del país y tiene presencia en centenares de municipios, especialmente en las regiones de Urabá (noroeste), el Caribe, el Pacífico y zonas fronterizas con Venezuela. EFE

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