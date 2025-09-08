Funcionario muere tras disparos de la Armada colombiana contra lancha de una alcaldesa

The Swiss voice in the world since 1935

Bogotá, 8 sep (EFE).- Un funcionario de la Alcaldía de Mosquera falleció y otro resultó herido este lunes luego de que la Armada colombiana disparara contra la embarcación en la que viajaban la alcaldesa y su equipo en el departamento de Nariño, en el oeste del país, informaron fuentes oficiales.

El Ejército detalló en un comunicado que la embarcación navegaba en «sentido contrario y alta velocidad» por el río Patía, una zona con fuerte presencia de grupos armados, lo que llevó al personal militar «a activar sus armas para salvaguardar su vida».

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó en X su pesar por el «lamentable desenlace» con la muerte de Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldesa Karen Pineda, y atribuyó lo ocurrido al «incumplimiento de los protocolos de seguridad» que llevó a un guardia a disparar.

«La investigación de los hechos se hará con todo el rigor. Muy lamentable», señaló el mandatario.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia también lamentó la muerte de Sánchez y pidió a la justicia esclarecer estos «confusos» hechos.

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo también rechazó lo ocurrido y llamó a «que se adelante una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo sucedido y garantizar el acceso a la verdad y la justicia». EFE

