Funcionarios taiwaneses viajan a EE. UU. con la expectativa de cerrar un acuerdo comercial

Taipéi, 15 ene (EFE).- Un grupo de funcionarios taiwaneses, entre ellos la viceprimera ministra, Cheng Li-chiun, partió en la noche del miércoles a Estados Unidos con la expectativa de sellar un acuerdo comercial con el país norteamericano, informó este jueves la agencia de noticias CNA.

En una declaración recogida por este medio, el Gobierno taiwanés señaló que el viaje contempla cuatro objetivos, entre ellos la reducción de los aranceles del 20 % sobre los productos isleños y la obtención de un trato favorable en torno a los chips sujetos a la investigación de la Sección 232.

La comitiva también buscará promover el «modelo taiwanés» en la cadena de suministro estadounidense, que contemple un «entorno de inversión favorable» a las empresas de la isla, y lograr un mayor «equilibrio comercial» entre Taipéi y Washington.

«Tras las consultas, ambas partes tienen previsto anunciar públicamente los contenidos consensuados», indicó el comunicado.

Después de este anuncio, Taiwán firmará con la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. la documentación correspondiente al acuerdo comercial entre Taipéi y Washington, y posteriormente enviará el texto completo del acuerdo al Parlamento local para su revisión, apuntó el Ejecutivo.

Respecto a la reciente aprobación, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un arancel del 25 % a una lista limitada de semiconductores extranjeros, Taiwán ya había sostenido «múltiples discusiones» con la parte estadounidense y alcanzó un «consenso» sobre este asunto, de acuerdo a la declaración.

Este viaje se produce días después de que The New York Times publicara que Estados Unidos y Taiwán estaban cerca de alcanzar un acuerdo comercial tras meses de negociaciones.

Según tres fuentes familiarizadas con el asunto y citadas por el periódico, el entendimiento incluiría una reducción de los aranceles a los productos taiwaneses del 20 % al 15 %, así como el compromiso de que TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, incremente sus inversiones en territorio estadounidense.

La Oficina de Negociaciones Comerciales del Yuan Ejecutivo (Gobierno) de Taiwán informó este lunes que ambas partes ya habían alcanzado un «consenso general» sobre estos puntos y que estaban negociando el calendario para una «reunión de conclusión», sin precisar en ese momento una fecha aproximada para dicho encuentro.

El pasado 7 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos impuso una tasa del 20 % a los productos taiwaneses, excluyendo a los semiconductores y a numerosos dispositivos electrónicos, que constituyen el principal motor de las exportaciones de la isla y son esenciales para las grandes tecnológicas del país norteamericano.

Respecto a TSMC, la firma taiwanesa anunció en marzo del año pasado su intención de elevar hasta los 165.000 millones de dólares su inversión en Estados Unidos para construir nuevas plantas de fabricación, instalaciones de empaquetado avanzado de chips y un centro de investigación en el estado de Arizona. EFE

