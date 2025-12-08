Fundéu Guzmán Ariza: Candidatas a palabra del año 2025 en la República Dominicana

Santo Domingo, 8 de diciembre (EFE).- Un año más Fundéu Guzmán Ariza se propone elegir la palabra del año en la República Dominicana.

La siguiente lista recoge ocho candidatas entre las que puede estar la palabra del 2025.

Al igual que el año pasado, la organización solicita la colaboración del público y de los medios de comunicación.

Pueden ayudar a elegir la ganadora votando en el siguiente enlace por la palabra que entiendan que merece este título o, también, sugerir alguna otra que deba tenerse en cuenta: https://forms.gle/a91gSE62R2gb3UVi9.

Las finalistas se anunciarán el lunes 15 y la palabra ganadora se publicará el miércoles 17 de diciembre.

1. «Apagón»

El de los apagones en la República Dominicana ha sido un tema constante en las noticias por muchos años. Esta palabra ingresa al «Diccionario de la lengua española» en el año 1992 con la acepción ‘interrupción pasajera del suministro de energía eléctrica’.

Cuando la interrupción se produce en todo el sistema eléctrico nacional, son plenamente adecuadas y de uso consolidado las expresiones «apagón general» o «apagón nacional», por lo que resulta innecesario el uso del anglicismo «blackout» con este sentido.

2. «Colapso»

Para referirse a la tragedia causada por la caída del techo de la discoteca Jet Set la madrugada del 8 de abril, que produjo la muerte de unas 220 personas y heridas a otras 189, se utiliza con frecuencia la expresión «el colapso del Jet Set».

De ahí que la palabra «colapso» se encuentre entre las más utilizadas y de mayor impacto en el 2025.

3. «Dólar»

La tasa de cambio de la unidad monetaria de los Estados Unidos mantuvo el interés de los dominicanos debido a la forma en que esto influye en la economía local.

Por eso recordamos en una recomendación reciente que para referirse al aumento en la tasa del dólar lo apropiado es mantener la forma el del artículo que precede al sustantivo «alza» en singular: «el alza del dólar», no «la alza del dólar».

4. «Financierización»

Otro término relacionado con la economía de interés noticioso. El sustantivo «financierización» deriva del verbo «financierizar», formado a partir del adjetivo financiero con el sufijo «-izar», con el que se alude al creciente peso del sector financiero en la economía.

5. «Narco»

La forma «narco» es el acortamiento de «narcotraficante» que se ha asentado como sustantivo. A su vez, del acortamiento de «narcótico» viene el elemento compositivo «narco-» presente en la formación de múltiples términos relacionados con esta actividad, tales como «narcobote», «narcolancha», «narcomenudeo», «narcomenudo» o «narcopolítica». También se relacionan con este la palabra «cartel» y el término «narco-Estado».

6. «Reality»

El anglicismo «reality» se incluye en esta lista debido a su amplio uso durante este año a partir de la emisión de varios programas de este género en la República Dominicana. Algunas de estas producciones lograron una audiencia récord gracias al cambio de los canales tradicionales por YouTube para su transmisión.

7. «Solidaridad»

La palabra «solidaridad», sinónimo de «apoyo», «compañerismo», «camaradería», «fraternidad», «respaldo», «adhesión», «ayuda»…, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la acción de Joel Casilla Rivera. El 16 de mayo, en Lavapiés, un barrio de la provincia de San Cristóbal en el sur de la República Dominicana, Joel rescató a una niña de 13 años que estuvo atrapada por más de ocho horas dentro de una alcantarilla a la que fue arrastrada por el agua en medio de un fuerte aguacero.

Esta voz se mantuvo en los medios también en las noticias relativas a la tragedia de la discoteca Jet Set.

Desde el punto de vista lingüístico, hemos apuntado que la expresión «en solidaridad» se usa seguida de la preposición «con».

8. «Tierras raras»

Usado habitualmente en plural, el término «tierras raras» se refiere al grupo de elementos químicos que se utilizan en la fabricación de productos tecnológicos y que, según se cree, abundan en la zona suroeste del país.

La denominación ha estado presente en los medios de comunicación debido a valor económico de estos minerales y al interés manifestado por el secretario de Estado Marco Rubio durante su visita a la República Dominicana por su explotación.

Dado que se trata de una expresión plenamente española y sin ningún carácter especial, no es necesario destacarla con cursivas ni comillas en su escritura.

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana. Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la Fundéu RAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza. EFE

