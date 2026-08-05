FundéuRAE: «san», «santo» y «santa», mayúsculas y minúsculas

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Madrid, 5 ago (EFE).- Los tratamientos “san”, “santo” y “santa”, cuando no forman parte de un nombre propio, se escriben con minúscula, recuerda la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

Sin embargo, pueden encontrarse ejemplos como estos en los medios de comunicación: “El papa León XIV visita Asís, la tierra de San Francisco”, “Así era el verdadero rostro de Santa Teresa de Jesús” o “La vida de Santa Laura Montoya llega a las librerías con la novela ‘La mujer que abrazó la selva’”.

La “Ortografía de la lengua española” indica que los tratamientos, que son apelativos que se usan para dirigirse o para aludir a una persona, se escriben con minúscula inicial, ya que son adjetivos o nombres comunes. Así, no es apropiado escribir los antenombres (es decir, aquellos tratamientos que siempre se anteponen al nombre propio), como “san”, “santo/a”, “don”, “doña”…, con mayúscula.

De esta forma, en los ejemplos iniciales, lo adecuado habría sido escribir “El papa León XIV visita Asís, la tierra de san Francisco”, “Así era el verdadero rostro de santa Teresa de Jesús” y “La vida de santa Laura Montoya llega a las librerías con la novela ‘La mujer que abrazó la selva’”.

En cambio, la obra antes mencionada señala que estos términos sí se escriben con mayúscula cuando no funcionan como tratamientos, sino que forman parte de un nombre propio, como puede ser un topónimo, el nombre de un monumento o de una festividad; por ejemplo: “Vivió dos años en San Francisco”, “Nos vemos en la plaza de Santa Catalina” o “Empieza el veranillo de San Miguel”.

Por último, se recuerda que el tratamiento “san” se escribe sin tilde, pues los monosílabos no se acentúan, salvo aquellos a los que les corresponde la tilde diacrítica.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

feu/alf