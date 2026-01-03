FundéuRAE: últimos acontecimientos entre Estados Unidos y Venezuela, claves de redacción

Madrid, 3 ene (EFE). Con motivo de los últimos acontecimientos entre Estados Unidos y Venezuela, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves lingüísticas de redacción para las noticias relacionadas.

1. Los cargos, con minúscula

Los cargos, sean del rango que sean y estén o no acompañados de un nombre propio, se escriben con minúscula: “el presidente”, “la vicepresidenta”, “el ministro”, “la alta representante”…

2. El “estado de emergencia”, con minúsculas

Expresiones como “estado de emergencia”, “estado de conmoción”, etc., se escriben con minúsculas iniciales.

3. “Gobierno venezolano”, mayúsculas y minúsculas

Cuando la palabra “gobierno” alude al órgano del poder ejecutivo, esta se escribe con mayúscula, no así los especificadores: “el Gobierno venezolano”, “el Gobierno estadounidense”.

4. “EE. UU.”, no “EEUU”, “EE.UU.” ni “EE UU”

Como abreviatura de “Estados Unidos”, la forma apropiada es “EE. UU.”, duplicando las letras iniciales, con un punto tras cada bloque y con espacio entre ellos.

5. “Estados Unidos” y «los Estados Unidos”, concordancia

Si el nombre de este país se acompaña de artículo, lo indicado es establecer la concordancia en plural (“Los Estados Unidos anuncian…”). Si aparece sin el artículo, se concuerda en singular (“Estados Unidos anuncia…”).

6. “Ejército”, mayúsculas y minúsculas

La voz “ejército”, cuando alude al cuerpo, se escribe con mayúscula inicial; en cambio, si se refiere a los miembros, se escribe con minúscula.

7. El sustantivo “chavismo”, con minúscula

Al tratarse de un nombre común, el término “chavismo” se escribe con minúscula.

8. El “derecho internacional”, con minúsculas

La expresión “derecho internacional” es descriptiva y, al no formar parte de un nombre propio, se escribe con minúsculas en sus dos componentes.

9. “Cartel”, mejor que “cártel”

En las informaciones relacionadas, suele aparecer el sustantivo «cartel», en referencia a una organización ilícita. De acuerdo con el «Diccionario panhispánico de dudas», «en español son válidas tanto la acentuación etimológica aguda ‘cartel’ (pl. ‘carteles’), mayoritaria en el conjunto del ámbito hispánico, como la llana ‘cártel’ (pl. ‘cárteles’), si bien se recomienda la primera».

