Fundación del exilio cubano traza hoja de ruta para una eventual transición en Cuba

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Miami (EE.UU.), 19 may (EFE).- La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una de las principales organizaciones del exilio, presentó una hoja de ruta de trece puntos para la reconstrucción de Cuba tras una eventual caída del actual gobierno, que incluyen el rechazo al control estatal y la promoción del sector privado.

«Después de casi 70 años de dictadura comunista y destrucción, Cuba tiene una oportunidad histórica de ser libre y reconstruirse como un faro de prosperidad, estabilidad, democracia y principios de libre mercado en el Hemisferio Occidental», informó la FNCA en el documento.

Su publicación coincide con un momento de máxima presión del Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, quien ha intensificado las sanciones contra la isla en las últimas semanas, y se prevé que este miércoles acuse al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

Entre los trece pilares para reconstruir Cuba, la organización en el exilio destacó la necesidad de una reunificación nacional, de respetar los derechos humanos y las libertades individuales y de erradicar del poder político al Partido Comunista de Cuba.

«La nueva Cuba rechazará la dependencia del estado, el control estatal y la retórica y políticas absurdas que pretenden crear igualdad de resultados, pero que solo generan pobreza y desesperación», señaló la organización.

La nueva constitución propone simplificar el sistema para evitar los riesgos de corrupción, introducir incentivos estratégicos para las empresas o establecer acuerdos de libre comercio con EE.UU., Canadá, México, la Unión Europea y América Latina.

Además, sugiere un sistema de salud «predominantemente privado» que permita la inversión desde el extranjero, así como admitir la entrada a la isla de universidades de otros países.

En caso de una caída de los actuales gobernantes, la meta sería la formación de un Gobierno de transición que, posteriormente, llevaría a cabo elecciones generales.

Este documento se une a otros similares presentados por el resto de organizaciones en el exilio, como el Acuerdo de Liberación de Cuba, una alianza estratégica firmada el pasado marzo por distintos grupos, incluida la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado desde el regreso de Trump al poder la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero, mientras el mandatario ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla. EFE

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