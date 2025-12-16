Fundación Serralves se abrirá a ‘Nuevos Horizontes’ en 2026 con Jenny Holzer y Frank Gehry

Lisboa, 16 dic (EFE).- La Fundación Serralves, en Oporto (Portugal), tendrá un programación multidisciplinar en 2026 bajo en nombre ‘Nuevos Horizontes’, que incluirá a artistas contemporáneos como la estadounidense Jenny Holzer, el albanés Anri Sala y el surcoreano Lee Ufan, así como una gran retrospectiva dedicada al arquitecto Frank Gehry.

El programa del próximo año de la Fundación Serralves, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, también incluirá un ciclo cinematográfico dedicada al director portugués Miguel Gomes, ganador del Premio a la Mejor Realización en el Festival de Cannes de 2024, una exposición dedicada a la pintora norteamericana Alice Neel y exhibiciones de las artistas lusa Filipa César y la italiana SAGG Napoli.

Entre febrero y mayo una muestra reunirá obras de la Colección Miró del Estado portugués y de la Colección de Serralves para trazar afinidades entre varias generaciones de artistas de diferentes geografías con la obra del pintor y escultor español Joan Miró como eje central.

Por otro lado, de mayo a noviembre Serralves acogerá la primera presentación dedicada a la Colección Duerckheim, con obras de Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Damien Hirst, Theaster Gates y Zhang Huan.

Uno de los platos fuertes será la gran retrospectiva ‘A Century of Gehry’ (Un siglo de Gehry), de mayo a octubre, dedicada al icónico arquitecto, fallecido el pasado 5 de diciembre, que reunirá piezas nunca antes vistas incluyendo maquetas, diseños, fotografía, mobiliario y esculturas.

También en 2026 regresará el festival de arte contemporáneo Serralves em Festa del 29 al 31 de mayo, que celebrará su 20 edición, y Serralves em Luz de junio a octubre, una exposición nocturna inmersiva de luces que abarca de más de 2,5 kilómetros.

La programación musical tendrá como protagonista al artista contemporáneo Stephen O’Malley, conocido por su trabajo en la banda Sunn O))), la compositora francesa Jessica Ekomane y el portugués Pedro Melo Alves, cuya obra abarca jazz, improvisación y pop experimental, sin olvidar nuevas ediciones de los festivales Jazz no Parque y Museu como Performance.

Por último, la coreógrafa y bailarina Maguy Marin se presentará en noviembre de 2026 con dos de sus piezas que reflexionan sobre la complejidad humana y la transformación social. EFE

