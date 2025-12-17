Fundador Open Arms ve en la absolución de Salvini impunidad para violar derechos humanos

Roma, 17 dic (EFE).- El fundador y director de la ONG Open Arms, Óscar Camps, consideró este miércoles que la confirmación por parte del Tribunal Supremo de Italia de la absolución del ultraderechista Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno del país, en el caso del bloqueo al desembarco de migrantes en 2019 «construye una impunidad para seguir vulnerando los derechos humanos».

«No es una decisión técnica, es una decisión política. Tampoco hoy se ha hecho justicia. Lamentablemente esto genera carta blanca y una impunidad para seguir vulnerando los derechos humanos», afirmó Camps en declaraciones a los medios en Roma, a la salida del Tribunal Supremo, que anunció esta tarde su fallo tras unas seis horas de declaraciones y deliberaciones.

Según el director de Open Arms, lo que ha ocurrido hoy «es preocupante para el estado de derecho», porque se trata de un precedente «muy triste» que «no solo borra el pasado sino que también autoriza el futuro».

«Hay que tener claro que a partir de ahora está legitimado el abuso, el cierre de puertos, el bloqueo y lo que decida políticamente el poder», alertó.

También quiso dejar claro que Open Arms seguirá en el mar, con su labor de rescate a migrantes, mientras «ellos siguen en sus despachos. La historia nos dirá quien tiene la razón», sentenció.

El Tribunal Supremo de Italia confirmó este miércoles la absolución de Salvini, al rechazar el recurso que pedía revisar la sentencia por el bloqueo en 2019 del desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo por la ONG española Open Arms, cuando era ministro del Interior. EFE

