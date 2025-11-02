Fundamedios registra más de 170 agresiones a periodistas y medios en 2025 en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 2 nov (EFE).- La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), una de las organizaciones que busca velar por la libertad de prensa en Ecuador, señaló este domingo que en lo que va del año ha documentado más de 170 agresiones a periodistas y medios, y exigió a la Fiscalía acabar con la impunidad.

Estas agresiones consisten en amenazas, ataques físicos, procesos judiciales y censura, entre otras, señaló la organización en un comunicado publicado por el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre.

«La ausencia de sentencias y avances sustantivos profundiza la sensación de desprotección. La impunidad incentiva nuevas agresiones y bloquea la verdad», añadió.

Los casos de 2025 se incluyen en la lista de al menos 3.977 agresiones contra la libertad de expresión y de prensa que Fundamedios ha registrado desde 2008, en una «tendencia sostenida de hostigamiento, censura y ataques».

La organización también recordó que entre 2005 y 2025, catorce periodistas han sido asesinados en Ecuador, y denunció que «la mayoría de los casos sigue sin justicia».

Solo en este año se han registrado tres crímenes: el de Patricio Aguilar, quien fue asesinado el 4 de marzo en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador; el de Xavier Ramos, de diario El Universo, quien fue hallado sin vida el 21 de agosto, en Guayaquil; y recientemente el de Fernando Álvarez, administrador del medio digital FernandoTv, quien fue atacado a tiros el pasado 29 de octubre mientras realizaba deporte en el municipio de Salitre.

«En el país, la falta de resultados judiciales y de políticas efectivas de protección agrava una crisis de violencia que amenaza el ejercicio libre y seguro del periodismo», aseguró Fundamedios.

Además, señaló que el asesinato del excandidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio, en 2023, «marcó otro punto crítico en el deterioro de la seguridad y la impunidad».

Por lo que exigió a la Fiscalía «investigar con celeridad, transparencia y eficacia los asesinatos y agresiones contra periodistas, garantizando procesos que no revictimicen» y al Consejo de Comunicación que ponga en marcha de forma efectiva el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, que establece la Ley de Comunicación, para «asegurar que los compromisos en prevención, protección y reparación sean reales y verificables».

«La impunidad no es solo una falla judicial: es un mensaje de que se puede atacar al periodismo sin consecuencias», concluyó. EFE

cbs/sbb