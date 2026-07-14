FUNIBER anuncia un impulso a la formación universitaria en Angola con carrera de Medicina

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Redacción Internacional, 14 jul (EFE).- La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), presente en Angola desde 2021, expresó este martes al Gobierno angoleño el compromiso de expandir su actividad con la apertura de la carrera de Medicina en la provincia central de Bié y la creación de pequeños campus en otras zonas del país para facilitar el acceso de los jóvenes a los estudios superiores.

El ministro angoleño de Educación Superior, Albano Ferreira, recibió hoy en Luanda al presidente de FUNIBER, el ingeniero español Santos Gracia Villar, quien estuvo acompañado por el embajador de España en Angola, Manuel Lejarreta, y agradeció y respaldó la labor pionera que esta red educativa de raíz española realiza en el país africano.

FUNIBER creó en 2021, en Cuito, capital de la provincia central de Bié, la Universidad Internacional do Cuanza (UNIC), que se ha convertido en estos cinco años en la segunda universidad del país en términos de calidad, y ya ha visto salir de sus aulas a su primera promoción.

«Ven la solidez de este proyecto y por eso vamos a avanzar en dos líneas», comentó Gracia a EFE en conversación telefónica a la salida del encuentro con el ministro, en el que también estuvo presente el director de Relaciones Institucionales de FUNIBER, el politólogo español F. Álvaro Durántez.

La primera de las líneas de acción, explicó Gracia, «consiste, conjuntamente con la gobernación de Bié y todo el sistema público de salud y en colaboración con universidades de toda Iberoamérica, en poner en marcha la carrera de Medicina aquí en la provincia de Bié, en el corazón de Angola, porque no hay nadie que la esté ofreciendo».

La segunda, añadió, «es la vertebración del terreno», ya que «el centro de Angola es muy grande. Nos encontramos con buenos estudiantes que no se pueden trasladar hasta Cuito».

«Entonces, vamos a generar una primera experiencia en el norte de la provincia, un pequeño campus donde ellos estudiaran primero y segundo (cursos), lo que son las ciencias básicas, para luego ya ir al campus central en Cuito a concluir las carreras de ingeniería, facilitando así su movilidad y los costes».

«El apoyo es absoluto a esa continuidad del proyecto inicial», enfatizó Gracia.

Apoyo público-privado al Paniberismo y la Iberofonía

El presidente de FUNIBER destacó igualmente el apoyo total de la embajada de España: «La cooperación exterior de España -reflexionó- es un trabajo conjunto, público y privado. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero sin este apoyo de la delegación diplomática y, sobre todo, del embajador Lejarreta, sería imposible».

La UNIC fue inaugurada por el presidente angoleño, João Lourenço, en octubre de 2021 y presentada formalmente a los reyes de España en febrero de 2023 con ocasión de su visita de Estado a Angola, la primera de los actuales monarcas a un país africano.

FUNIBER está considerada la primera plataforma universitaria del ámbito de la Iberofonía, el espacio formado por una treintena de países de lenguas española y portuguesa de todos los continentes, en el que habitan 900 millones de personas.

En el último año, la acción institucional y académica de FUNIBER se ha proyectado hacia países y regiones iberohablantes de Asia, en particular Timor Oriental, único Estado asiático de lengua oficial ibérica, y Macao, región administrativa especial de la República Popular China donde el portugués es idioma cooficial.

La misión en ambos casos fue desarrollada por Álvaro Durántez, un pionero del paniberismo contemporáneo, la tendencia académica, geopolítica y cooperativa que impulsa la articulación de una comunidad «panibérica» iberófona de naciones sin excepciones geográficas.

En la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Madrid a principios de noviembre se ha previsto una participación específica de delegaciones angoleñas y de otros países iberófonos africanos, en lo que representa, según Durántez, «un impulso geopolítico y estratégico de gran alcance para el sistema iberoamericano de concertación y cooperación». EFE

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