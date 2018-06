“Hay otras empresas que afirman que pueden lograr recoger los datos de forma casi automática – explica Raffaele Poli. No estamos todavía, sin embargo, a estos niveles, aunque es posible que un día se logre. Mediante un algoritmo es difícil reconocer todo. ¿El jugador ha hecho una falta o no? Por el momento el análisis humano es necesario para objetivar un poco más el gesto técnico”.

"Rosenfeld es un estadounidense con una visión muy ‘baseball’. Sin embargo, está errado, porque el futbol es un juego diverso – sostiene el responsable del Observatorio del Futbol. La tecnología y la ciencia tendrán una influencia más marcada en la forma de entrenarse, en el tipo de ejercicios, en la prevención de las lesiones. Pero a nivel técnico y táctico los datos son una cara de la medalla, pueden servir a nivel descriptivo, pero a nivel analítico no siempre son suficientes. En el futbol el error es un componente indispensable, ya que es solo a partir de asumir riesgos - y por lo tanto exponiéndose al error- que un jugador logrará realizar aquella acción que cambia el desenlace del partido. Esta imprevisibilidad es la que califica a los grandes los quipos y a los grandes jugadores”. Una imprevisibilidad tan humana que ninguna estadística podrá cuantificar.

¿Qué va pasar en el futuro? Las decisiones puramente técnicas van a tomarse sobre la base de la tecnología y del análisis y no más de los entrenadores, como lo pronostica Jaeson Roesenfeld , consejero del ahora extécnico de Arsenal Arsène Wenger .

Más allá del análisis del valor del mercado, la ciencia de datos aplicada al futbol se está generalizando. Actualmente, todas las grandes empresas tienen a su servicio un especialista que se ocupa de analizar las estadísticas. Y los entrenadores que no toman en cuenta este aspecto son considerados como superados por el tiempo. “Pasa lo mismo con la misma preparación física. Fueron necesarios muchos años hasta que se adaptara a los nuevos conceptos, por ejemplo, priorizando la intensidad de la carrera y no la larga distancia”, observa Raffaele Poli.

"El futbol debería desarrollarse en forma que los talentos sean valorizados y no considerados como mercancías desde temprana edad. El problema existe desde hace años, pero se agudizó con el aumento de los presupuestos de los clubes, con la entrada en escena de los fondos de inversiones que especulan con la carrera de los jugadores, con muchos agentes que se transforman en inversores a expensas de los equipos, con clubes pauperizados debido a estos nuevos mecanismos”, subraya Poli.

Según Raffaele Poli, el deporte está amenazado por una “especulación a ultranza”, y lo que motiva en particular a los investigadores es el amor por el deporte y la idea de que un “futbol sostenible y más sano” es posible.

“Creamos el Observatorio en el 2005. Entonces recién comenzaba a usarse las estadísticas y el ‘big data’ en el deporte – y en particular en el futbol-”, indica

¿Quién ganará la Copa? Según estadísticas… Daniele Mariani 19 de junio de 2018 - 11:00 Los análisis estadísticos constituyen ya un componente fundamental incluso en la práctica del futbol. El Observatorio del Futbol de Neuchâtel se encuentra entre los precursores de esta actividad. Preguntamos a su responsable, Raffaele Poli, entre otras cosas, cuáles son las selecciones favoritas para el Mundial de Rusia. ¿Cuál es el valor de la transferencia de Mohammed Salah? ¿Se justifican los 220 millones de euros pagados por el PSG para comprar a Neymar? ¿Y entre los perfiles deportivos de Paulo Dybala y de Lionel Messi, se pueden establecer compara-ciones? Navegando en el sitio del Observatorio del Futbol del Centro Internacional de Estudios sobre el Deporte (CIES) de Neuchâtel parece ejercitarse el juego Footbal Manager. Recuperación del balón, peligrosidad, pases, o incluso edad promedio de los equipos, porcentajes de jugadores extranjeros, estabilidad del efectivo…Para los que aman el futbol y los profesionales del sector ese sitio es verdaderamente una mina de oro. “Creamos el Observatorio en el 2005. Entonces recién comenzaba a usarse las estadísticas y el ‘big data’ en el deporte – y en particular en el futbol-”, indica Raffaele Poli, responsable de esta estructura integrada por tres investigadores y por un colaborador encargado de la búsqueda de datos. La Newsletter de información semanal publicada por el Observatorio permite que el gran público se sumerja en los resultados de los análisis de los investigadores, por ejemplo, las selecciones nacionales con mayor posibilidad de ganar la Copa del Mundo de Rusia. El justo valor En un inicio el instituto se ocupaba especialmente de demografía y migración, focalizándose, por ejemplo, en la trayectoria migratoria de los jugadores africanos y sudamericanos que llegan a los clubes europeos. Más tarde, al incrementarse la disponibilidad de los datos estadísticos – pases, intercepciones de los mismos, tiros, penalidades…- el Observatorio sumó otras temáticas a sus contenidos. "Desarrollamos un segundo eje de investigación, elaborando una metodología para comparar jugadores o clubes sobre la base de sus propias prestaciones- explica Raffaele Poli. Luego ajustamos un algoritmo que integra una docena de familias de indicadores a través de los cuales logramos asignar a un jugador su justo valor de mercado. En este sentido, nuestro servicio es muy solicitado por los clubes y los actores del mercado”. En los últimos años se han multiplicado enormemente las empresas que se dedican a las estadísticas y al análisis deportivo. Hoy se asiste a un proceso de concentración. El grupo británico Perform, fundado en el 2007, por ejemplo, compró Opta Sport y Scout 7. Si se compara con estas empresas, el Observatorio de Futbol se diferencia por su perspectiva académica. “No estamos en un registro comercial, aunque a menudo ejecutamos mandatos pagados de investigación -precisa el responsable. El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), del cual formamos parte, es financiado estructuralmente por la FIFA”. Por un futbol sostenible Según Raffaele Poli, el deporte está amenazado por una “especulación a ultranza”, y lo que motiva en particular a los investigadores es el amor por el deporte y la idea de que un “futbol sostenible y más sano” es posible. "El futbol debería desarrollarse en forma que los talentos sean valorizados y no considerados como mercancías desde temprana edad. El problema existe desde hace años, pero se agudizó con el aumento de los presupuestos de los clubes, con la entrada en escena de los fondos de inversiones que especulan con la carrera de los jugadores, con muchos agentes que se transforman en inversores a expensas de los equipos, con clubes pauperizados debido a estos nuevos mecanismos”, subraya Poli. Tratar de cuantificar objetivamente el valor de un jugador significa, precisamente, ofrecer un instrumento para luchar contra estas desviaciones del mundo del balón. “Actualmente está en curso una reforma del sistema de transferencias y nosotros, en calidad de expertos, podemos intervenir con datos válidos, objetivos e históricos que tengan en cuenta un cierto número de factores, ofreciendo así algunos impulsos para una mejor regulación”. A veces, estos datos, van contracorriente con respecto a la opinión dominante. Hace menos de un año Raffaele Poli hubiera sorprendido a más de uno afirmando que la suma pagada por el París Saint-Germain por Neymar (222 millones de euros) representaban una inversión racional y en consonancia con el valor de mercado calculado por el Observatorio. “Hubo sin embargo transferencias de defensores como, por ejemplo, Kyle Walker o Benjamin Mendy (adquiridos por el Manchester City a 51 y 57 millones de euros, respectivamente), que fueron pagados al doble del precio estimado. Es una verdadera y propia inflación de los precios, observa Poli. Big data al servicio del futbol Más allá del análisis del valor del mercado, la ciencia de datos aplicada al futbol se está generalizando. Actualmente, todas las grandes empresas tienen a su servicio un especialista que se ocupa de analizar las estadísticas. Y los entrenadores que no toman en cuenta este aspecto son considerados como superados por el tiempo. “Pasa lo mismo con la misma preparación física. Fueron necesarios muchos años hasta que se adaptara a los nuevos conceptos, por ejemplo, priorizando la intensidad de la carrera y no la larga distancia”, observa Raffaele Poli. ¿Qué va pasar en el futuro? Las decisiones puramente técnicas van a tomarse sobre la base de la tecnología y del análisis y no más de los entrenadores, como lo pronostica Jaeson Roesenfeld, consejero del ahora extécnico de Arsenal Arsène Wenger. "Rosenfeld es un estadounidense con una visión muy ‘baseball’. Sin embargo, está errado, porque el futbol es un juego diverso – sostiene el responsable del Observatorio del Futbol. La tecnología y la ciencia tendrán una influencia más marcada en la forma de entrenarse, en el tipo de ejercicios, en la prevención de las lesiones. Pero a nivel técnico y táctico los datos son una cara de la medalla, pueden servir a nivel descriptivo, pero a nivel analítico no siempre son suficientes. En el futbol el error es un componente indispensable, ya que es solo a partir de asumir riesgos - y por lo tanto exponiéndose al error- que un jugador logrará realizar aquella acción que cambia el desenlace del partido. Esta imprevisibilidad es la que califica a los grandes los quipos y a los grandes jugadores”. Una imprevisibilidad tan humana que ninguna estadística podrá cuantificar. ¿Cómo se recopilan los datos? Para todo aquello que se refiere a los valores de trasferencia, el Observatorio del Futbol se basa en los sitios de las ligas, de los clubes y en otros portales especializados. En cambio, en lo referente a las prestaciones de los jugadores del big-5 (campeonato inglés, español, alemán, francés e italiano) los datos se recogen de una sociedad especializada, OptaPro, seleccionados a partir de las imágenes televisivas. Cada partido es analizado por tres operadores que anotan las estadísticas de cada jugador. “Hay otras empresas que afirman que pueden lograr recoger los datos de forma casi automática – explica Raffaele Poli. No estamos todavía, sin embargo, a estos niveles, aunque es posible que un día se logre. Mediante un algoritmo es difícil reconocer todo. ¿El jugador ha hecho una falta o no? Por el momento el análisis humano es necesario para objetivar un poco más el gesto técnico”.