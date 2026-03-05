Futbolistas iraníes rompen su silencio y cantan el himno nacional en la Copa de Asia

2 minutos

Sídney (Australia), 5 mar (EFE).- Las futbolistas de la selección de Irán rompieron este jueves su silencio y cantaron el himno de su país antes del inicio del partido de la Copa de Asia contra Australia, tras no hacerlo el lunes en un encuentro anterior.

Con una mano en la cabeza en un gesto similar a un saludo militar, las deportistas entonaron el himno nacional iraní, mientras se escuchaba algún abucheo y silbido desde la grada.

El equipo técnico a pie de campo acompañó a las jugadoras y también cantó el himno con una mano colocada sobre el corazón, conforme a la retransmisión mostrada por televisión.

La imagen contrasta con el silencio de hace unos días en los instantes previos al enfrentamiento contra la selección de Corea del Sur durante su debut en la competición.

Mientras, a las afueras del estadio Gold Coast, en el nororiental estado australiano de Queensland, un grupo de decenas de personas se manifestaron por la «libertad de Irán».

«Estamos aquí para apoyar al equipo porque el régimen iraní los obliga y los utiliza para normalizar el régimen», dijo el organizador de la protesta, Hesam Orouji, recoge el periódico australiano Herald Sun.

El miércoles, en la rueda de prensa previa a este partido, la futbolista iraní Sara Didar expresó la «preocupación» de las deportistas por la situación en su país.

La clasificación de la selección persa para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.

Esta imposición fue uno de los detonantes de las protestas registradas este año en Irán, que se saldaron con 3.117 muertes reconocidas por el régimen islámico, aunque organizaciones de derechos humanos triplican ese balance. EFE

nc/lab

(foto)