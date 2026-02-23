Futura ley UE de coches eléctricos de empresa apenas impulsará mercado en España, dice ONG

Bruselas, 23 feb (EFE).- La futura ley europea para electrificar las flotas de las grandes empresas, tal y como la ha planteado la Comisión Europea, sólo elevaría hasta el 36 % la cuota de coches eléctricos en España en 2030, según la organización Transporte & Medioambiente (T&E, por sus siglas en inglés), que pide elevar ese hito al 55 % para el Estado español.

Esa organización no gubernamental publicó este lunes un análisis sobre la propuesta que presentó en diciembre el Ejecutivo comunitario, que aún debe negociarse con el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, y concluye que la ambición general «se queda corta».

El mecanismo es adecuado, dice Transporte y Medioambiente, ya que las compras corporativas representan el 60 % de adquisiciones de automóviles nuevos en la Unión Europea, pero insuficiente.

«Los objetivos propuestos (…) sólo piden a las grandes empresas que sigan las tendencias medias del mercado, en lugar de liderar la electrificación. Para los Estados miembros, esto supone perder el impulso respecto al crecimiento actual del mercado o continuar haciendo ‘lo de siempre’ (‘business as usual’, en inglés original)».

La plataforma propone convertir el actual objetivo de vehículos de cero y bajas emisiones en uno exclusivamente de eléctricos puros, con un hito mínimo del 45 al 69 % en 2030, además de eliminar subvenciones a combustibles fósiles y limitar las ventajas fiscales sólo a los vehículos producidos en la UE, entre otros puntos.

La propuesta de la Comisión fija objetivos vinculantes para los Estados miembros, no para las empresas, con cuotas mínimas de coches de cero y bajas emisiones en 2030 y en 2035 que se aplicarían a las grandes empresas, que representan el 0,16 % de las compañías pero adquieren el 37 % de los coches nuevos.

En el caso español, el objetivo del 36 % para 2030 corresponde a la cuota mínima de vehículos de cero emisiones (ZEV) en las nuevas matriculaciones de coches corporativos por grandes empresas, mientras que el objetivo combinado de cero y bajas emisiones (ZLEV) se fija en el 55 %.

Para 2035, España tendría un objetivo del 64 % en ZEV y del 76 % en ZLEV.

T&E subraya que, con esos niveles, la propuesta comunitaria no está diseñada para que las grandes empresas «tiren» del mercado, sino para que se muevan al ritmo medio.

En el caso de España, las empresas no forzarían su trayectoria con la propuesta, como se pretende, sino que irían electrificando al ritmo normal que marca la normativa general de reducción de CO2.

El mercado español de coche corporativo eléctrico habría crecido históricamente a un ritmo medio de un punto porcentual anual (2021-2025) y, para alcanzar el objetivo de 2030 propuesto por la Comisión, necesitaría un crecimiento medio de seis puntos anuales entre 2025 y 2030.

La sugerencia de la ONG de elevar la ambición y sustituir el enfoque ZLEV por un objetivo exclusivamente ZEV se traduciría, en el caso de España, en asumir un objetivo del 55 % ZEV en 2030 para grandes empresas.

Esto exigiría un aumento medio de 10 puntos porcentuales entre 2025 y 2030 para el mercado corporativo español. EFE

